Las desgracias se acumulan para Raúl Asencio, la estrella del Real Madrid, que fue condenado recientemente a pagar una multa económica, además de la retirada del permiso de conducir durante 8 meses, tras ser declarado culpable de conducir bajo los efectos del alcohol.

La Cadena COPE informó de que el Real Madrid decidió abrir un expediente disciplinario contra Raúl Asencio, y se espera que le imponga una importante multa económica.

Hasta el momento no se ha aclarado la sanción que el Real Madrid ha decidido imponer al jugador, pero según reveló el periodista Melchor Ruiz, el club blanco abrió un expediente disciplinario contra él, de acuerdo con el reglamento interno de la institución.

El movimiento del Real Madrid se produjo porque lo sucedido afecta a la imagen del club blanco, al considerar que la conducta del jugador supone un comportamiento negligente.

El Real Madrid ya tenía conocimiento de lo ocurrido, después de que el propio jugador informara al club del suceso.

Ahora, en función del grado de gravedad que el club determine respecto a los hechos, se impondrá una sanción económica o cualquier otra sanción que contemple el reglamento interno.

El Real Madrid ya había impuesto a Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, tras el altercado que se produjo entre ambos la temporada pasada, una sanción económica de 500.000 euros a cada uno.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora