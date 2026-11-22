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Désiré Doué vivió una noche angustiosa el sábado: después de marcarle un gol al Niza (2-3), el internacional francés sufrió una grave lesión en la rodilla derecha que obligó a retirarlo en camilla.

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El París Saint-Germain informó en un comunicado publicado en su web oficial: «Désiré Doué ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de su equipo ante el Niza, disputado el sábado en la Ligue 1. Está previsto que el jugador sea operado antes de que termine el presente mes».

Debido al desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, el exjugador del Rennes estará de baja al menos seis meses, por lo que su temporada ha llegado a su fin.

Sin embargo, las sorpresas para el futbolista de 21 años no terminaron ahí en aquella difícil noche.

Según el diario «Le Parisien», Désiré Doué se encontró su casa rodeada de agentes de policía a medianoche, cuando regresaba a su domicilio tras el partido.

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Según las informaciones, varios ladrones entraron en el jardín de su vivienda en Orgeval (Yvelines) y huyeron en cuanto se dieron cuenta de que la casa estaba ocupada.

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El diario local también señaló que no se hallaron indicios de que se hubiera forzado la entrada y que el intento de robo en la vivienda fracasó en el último momento.

Doué, uno de los grandes talentos del fútbol francés

Doué es uno de los talentos franceses más destacados que han logrado hacerse un hueco en la escena europea en los últimos tiempos. Pasó de ser una joven promesa del Rennes a convertirse en una pieza influyente en el proyecto del París Saint-Germain, que lo fichó en el verano de 2024 en una operación que reflejó la gran confianza del club parisino en su calidad técnica y su potencial de futuro.

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Según las estadísticas de Opta, Doué ha disputado 121 partidos de Ligue 1 a lo largo de su carrera, en los que ha marcado 22 goles y ha dado 16 asistencias. Además, ha jugado 10 encuentros en la competición en la presente temporada 2026-2027, con un total de 571 minutos, en los que ha anotado dos goles y ha dado una asistencia.

La temporada pasada, el jugador disputó 23 partidos de liga, en los que firmó 7 goles y 4 asistencias.

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La importancia de Doué no se limita a su rendimiento en el club, ya que se ha convertido en uno de los nombres con los que cuenta la selección francesa gracias a su capacidad para jugar en varias posiciones ofensivas, tanto en las bandas como por el centro, además de su gran habilidad individual y su velocidad con y sin balón.

El futbolista ofreció un rendimiento notable la temporada pasada y contribuyó a los éxitos europeos del París Saint-Germain, especialmente a la conquista de la Liga de Campeones en dos temporadas consecutivas. Así se ganó un lugar destacado en los planes del técnico español Luis Enrique, que apuesta por la versatilidad de sus jugadores y su capacidad para intercambiar funciones ofensivas durante los partidos.

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Doué fue la gran figura de la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán en mayo de 2025, en la que marcó dos goles en la victoria por 5-0 en Múnich. También anotó el gol que decidió el título de liga ante el Angers.

Estos últimos acontecimientos suponen un desafío añadido para el cuerpo técnico del París Saint-Germain, sobre todo porque el equipo ya sufre bajas importantes en la línea de ataque, tras perder al georgiano Khvicha Kvaratskhelia por una lesión de rodilla sufrida en el partido contra el Barcelona el pasado mes de octubre.

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Ante esta situación, el club parisino se dispone a moverse con fuerza en el mercado de invierno, que se abrirá el próximo mes de enero, para suplir la ausencia de sus dos estrellas en el ataque.