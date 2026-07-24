Las desconcertantes declaraciones de Jürgen Klopp eclipsan su gran visión como seleccionador nacional

El monólogo de apertura de Jürgen Klopp durante su presentación como nuevo seleccionador de Alemania el viernes duró más de diez minutos. Klopp aprovechó esa oportunidad, por un lado, para subrayar su empuje y asegurar de forma creíble lo que este cargo significa para él. Pese a sus enormes éxitos con el FSV Mainz 05, el Borussia Dortmund y el Liverpool, Klopp llegó incluso a hablar del "punto culminante de mi vida".

Pero también utilizó ese monólogo para presentarse, con algo de autoengrandecimiento -sí, eso es posible pese a su increíble trayectoria-, en cierto modo como un regalo para el fútbol alemán (y para los periodistas presentes). "No hago esto por mí, sino por vosotros", dijo Klopp, repitió ese mensaje varias veces en distintas variantes y, al mismo tiempo, dejó patente su equivocada concepción de los medios.

"En este camino, que idealmente emprenderemos todos juntos, también os vamos a necesitar", dijo Klopp dirigiéndose a los periodistas. "Por eso estamos hoy aquí y tenemos la oportunidad de comprometernos con un camino común." Pero la tarea de unos medios independientes no es formar parte de un "camino común" con el objeto de la información. Su función es acompañarlo críticamente desde fuera y señalar de forma independiente tanto las evoluciones positivas como las negativas. De cara al éxito, los principales responsables siguen siendo, ante todo, el entrenador y los jugadores.

La desconcertante crítica de Klopp al trato hacia Nagelsmann

Casi con condescendencia, Klopp consideró haber aceptado el puesto "aunque me he enterado de cómo tratáis a Julian". Tras la bochornosa eliminación en el Mundial, el exseleccionador Julian Nagelsmann fue efectivamente muy criticado, quizá en algún momento incluso de manera excesiva.

Sin embargo, la acusación de Klopp resulta bastante desconcertante, porque él mismo formó parte de ese "vosotros" en el Mundial. Como experto de televisión, Klopp también criticó e hizo incluso antes del primer partido del Mundial su declaración del "todavía", completamente innecesaria. Sí, pidió disculpas por ello. Aun así, con eso había desatado un enorme debate y dificultado muchísimo el trabajo de su predecesor. ¿Cómo lo llevaría él mismo si alguien torpedeara de esa manera el "camino común" que ahora invoca?

En términos generales, fue innecesaria la cantidad de espacio que Klopp dedicó a su crítica a los medios en su primera rueda de prensa y en ese contexto llegó incluso a amenazar con dimitir. Sobre todo porque el vicepresidente de la DFB, Hans-Joachim Watzke, se expresó en términos similares en su breve declaración inicial. Casi daba la impresión de que se había señalado a la cobertura mediática como una de las causas del nuevo fracaso en el Mundial. Un poco más de humildad en relación con la situación actual del fútbol alemán habría sido bastante apropiado.

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Jürgen Klopp pide tiempo y tiene grandes visiones

Es evidente que para Klopp es una cuestión de enorme importancia mejorar esta situación. Espera con insistencia que la selección nacional vuelva a recibir más atención entre torneos de la que ha tenido últimamente. Una y otra vez, en sus largos monólogos, Klopp pasó del fútbol a la sociedad en general; en una ocasión incluso acabó hablando del canciller Friedrich Merz. La gran visión de Klopp es unir a esta nación dividida en muchos sentidos con su labor como seleccionador: "Un fútbol exitoso puede cambiar un país".

Para esta misión ha firmado inicialmente un contrato hasta el Mundial de 2030. A la hora de valorar su trabajo, Klopp pidió paciencia y dijo: "Lo gracioso de los tiempos actuales es que ya no se da tiempo a nadie ni a nada, salvo a uno mismo". Resulta interesante esa afirmación sobre el tiempo en relación con su etapa, ahora terminada, en Red Bull. Según se dice, fue precisamente Klopp una fuerza impulsora en la separación anticipada del entrenador Ole Werner pese a haber logrado la clasificación para la Liga de Campeones y culminado con éxito la reestructuración tras las salidas de todos los jugadores clave.

Como era de esperar, Klopp apenas dio detalles sobre sus planes concretos para la selección del futuro. Por ejemplo, dejó abierta la cuestión de dónde quiere utilizar a Joshua Kimmich en adelante. Klopp solo reveló que quiere jugar con una línea de cuatro, extremos y sin marcaje al hombre. Ya ha elaborado una lista con 57 jugadores de campo interesantes.

Jürgen Klopp: un poder como el de ningún otro seleccionador de Alemania

A diferencia de su equipo, sí está definido su cuerpo técnico. Sven Bender es, al estilo de un nuevo Sandro Wagner, un complemento sensato para sus dos asistentes de muchos años, Peter Krawietz y Pepijn Lijnders. Interesante parece el papel de su compañero de largo recorrido Marc Kosicke, "mi segundo entrenador para estrategia, desarrollo e innovación". Kosicke no estará contratado por la DFB, pero tendrá acceso a todo.

También este nombramiento lo demuestra: Klopp tiene en la DFB una cuota de poder como ningún seleccionador antes que él. Llega como el candidato deseado declarado por los órganos del organismo y por los aficionados, con enormes méritos en todas sus anteriores etapas como entrenador y con una gran dosis de confianza. Mientras tanto, la propia federación está débil como pocas veces antes tras el nuevo fiasco en el Mundial.

Por un lado, eso es una oportunidad, porque un gran poder conduce automáticamente a un gran margen de maniobra y Klopp representa el éxito como casi ningún otro entrenador. Pero, por otro lado, también es un peligro, porque quizá falte la oposición y la DFB acabe degenerando en un one-man show. La rueda de prensa ya ofreció un anticipo de ello. Exactamente una pregunta no fue dirigida directamente a Klopp, sino a los dirigentes de la DFB también presentes, Bernd Neuendorf y Watzke. Se trataba del papel de Kosicke. Pero Klopp interrumpió sin más y quiso exponer primero su visión de las cosas, antes de que Neuendorf acabara pudiendo hablar.