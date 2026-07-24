Las desconcertantes declaraciones de Jürgen Klopp eclipsan su gran visión como seleccionador de Alemania

El monólogo inicial de Jürgen Klopp durante su presentación como nuevo seleccionador de Alemania el viernes se prolongó durante más de diez minutos. Klopp aprovechó esa oportunidad, por un lado, para subrayar sus ganas de ponerse manos a la obra y asegurar de forma creíble lo que significa para él este cargo. Pese a sus enormes éxitos con el FSV Mainz 05, el Borussia Dortmund y el Liverpool FC, Klopp incluso habló del "punto culminante de mi vida".

Pero también utilizó el monólogo para presentarse, con algo de autobombo —sí, eso sigue siendo posible pese a su increíble trayectoria—, en cierto modo como un regalo para el fútbol alemán (y para los periodistas presentes). "No hago esto por mí, sino por vosotros", dijo Klopp, repitió ese mensaje varias veces en distintas variantes y, al mismo tiempo, dejó en evidencia su equivocada concepción de los medios.

"En este camino, que idealmente emprenderemos todos juntos, también os necesitaremos", dijo Klopp dirigiéndose a los periodistas. "Por eso estamos hoy aquí y tenemos la oportunidad de comprometernos con un camino común". Sin embargo, la tarea de unos medios independientes no es formar parte de un "camino común" con el objeto de su cobertura. Su labor es acompañarlo desde fuera de forma crítica y señalar de manera independiente tanto las evoluciones positivas como las negativas. De cara al éxito, los principales responsables siguen siendo, ante todo, el entrenador y los jugadores.

La desconcertante crítica de Klopp al trato a Nagelsmann

Casi condescendientemente, Klopp consideró haber aceptado el puesto "aunque he visto cómo tratáis a Julian". Tras la bochornosa eliminación en el Mundial, el exseleccionador Julian Nagelsmann fue efectivamente objeto de duras críticas, quizá en algún caso incluso demasiado duras.

Sin embargo, la acusación de Klopp resulta bastante desconcertante, ya que en el Mundial él mismo formó parte de ese "vosotros". Como experto de televisión, Klopp también criticó y, además, incluso antes del primer partido del Mundial, realizó su declaración del "todavía" completamente innecesaria. Sí, se disculpó por ello. Aun así, con ello había desatado un enorme debate y dificultado enormemente el trabajo de su predecesor. ¿Cómo gestionaría él mismo una situación en la que alguien torpedeara de ese modo el "camino común" que ahora invoca?

En términos generales, fue innecesaria la cantidad de espacio que Klopp dedicó a su crítica a los medios en su primera rueda de prensa y en ese contexto incluso amenazó con dimitir. Sobre todo porque el vicepresidente de la DFB, Hans-Joachim Watzke, se expresó en términos similares en su breve declaración inicial. Casi dio la impresión de que se había señalado a la cobertura mediática como una de las causas del nuevo fracaso en el Mundial. En ese sentido, habría sido perfectamente apropiado algo más de humildad respecto a la situación actual del fútbol alemán.

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Jürgen Klopp pide tiempo y tiene grandes visiones

Es evidente que a Klopp le importa enormemente mejorar esta situación. Espera con insistencia que la selección nacional vuelva a recibir más atención entre torneos de la que ha tenido últimamente. En sus largos monólogos, Klopp pasaba una y otra vez del fútbol a la sociedad en general, y en una ocasión incluso acabó hablando del canciller Friedrich Merz. La gran visión de Klopp es unir, con su labor como seleccionador, a esta nación dividida en muchos sentidos: "El fútbol exitoso puede cambiar un país".

Para esta misión ha firmado inicialmente un contrato hasta el Mundial de 2030. A la hora de valorar su trabajo, Klopp pidió paciencia y dijo: "Lo gracioso de la época actual es que ya no se da tiempo a nadie ni a nada, salvo a uno mismo". Esta afirmación sobre el tiempo resulta interesante en relación con su etapa, ahora terminada, en Red Bull. Según se informa, fue precisamente Klopp una fuerza impulsora en la separación anticipada del entrenador Ole Werner pese a haber logrado la clasificación para la Champions League y haber completado con éxito la reconstrucción tras las salidas de todos los jugadores clave.

Como era de esperar, Klopp apenas dio pistas sobre sus planes concretos para la selección del futuro. Por ejemplo, dejó abierta la cuestión de dónde quiere utilizar en adelante a Joshua Kimmich. Klopp solo reveló que quiere jugar con una línea de cuatro defensas y extremos, y sin marcaje al hombre. Ya ha elaborado una lista con 57 jugadores de campo interesantes.

Jürgen Klopp: un poder como el de ningún otro seleccionador alemán

A diferencia de su equipo, su cuerpo técnico sí está definido. Sven Bender es, al estilo de un nuevo Sandro Wagner, un complemento sensato para sus dos asistentes de muchos años, Peter Krawietz y Pepijn Lijnders. Interesante parece el papel de su compañero de camino durante muchos años Marc Kosicke, "mi segundo entrenador para estrategia, desarrollo e innovación". Kosicke no estará contratado por la DFB, pero sí tendrá acceso a todo.

También este nombramiento lo demuestra: Klopp cuenta en la DFB con una cuota de poder como la de ningún seleccionador antes que él. Llega como el candidato deseado declarado por los órganos y los aficionados, con enormes méritos en todas sus anteriores etapas como entrenador y con mucha confianza en sí mismo. Mientras tanto, la propia federación está débil como pocas veces antes tras el nuevo bochorno mundialista.

Eso es, por un lado, una oportunidad, porque un gran poder conduce automáticamente a una gran capacidad de maniobra y Klopp representa el éxito como casi ningún otro entrenador. Pero, por otro lado, también es un peligro, porque quizá falte la discrepancia y la DFB termine convertida en un one man show. La rueda de prensa ya ofreció un anticipo de ello. Exactamente una pregunta no fue dirigida directamente a Klopp, sino a los también presentes dirigentes de la DFB Bernd Neuendorf y Watzke. Se trataba del papel de Kosicke. Pero Klopp interrumpió sin más y quiso exponer primero su visión de las cosas, antes de que Neuendorf acabara pudiendo tomar la palabra.