La estrella belga Kevin De Bruyne llegó al Nápoles en el verano de 2025 procedente del Manchester City, pero no se ha adaptado por completo al equipo.

El diario Mundo Deportivo señaló que De Bruyne ha ofrecido un rendimiento irregular durante los últimos meses, y ahora los medios de comunicación en Italia manejan informaciones sobre la posibilidad de su marcha el próximo mes de enero.

Tras sufrir una grave lesión muscular en octubre de 2025, De Bruyne no ha podido ofrecer un rendimiento destacado en su primera temporada, lo que se debe en parte a su tensa relación con el anterior entrenador, Antonio Conte.

El jugador belga ofrece un rendimiento ligeramente mejor durante la temporada actual bajo la dirección de Massimiliano Allegri, pero el diario Il Mattino aseguró que algunas desavenencias entre De Bruyne y varios de sus compañeros en el vestuario podrían acelerar su salida.

Próximos partidos NAP Serie A 14:45 TOR

Los informes indican que, pese a que el contrato de De Bruyne se extiende hasta junio de 2027, podría marcharse durante el próximo mercado de fichajes de invierno.

El asunto no tiene que ver únicamente con los problemas ya mencionados, sino también con la posibilidad de que el club italiano vea con buenos ojos la salida de De Bruyne en el momento adecuado.

La complicada situación del Nápoles, tanto en la Serie A como a nivel europeo, junto con la necesidad del club de intervenir en el mercado de fichajes de invierno para intentar subsanar algunas carencias estructurales en la plantilla de Allegri, podría llevar a la dirección del equipo a plantearse si merece la pena mantener a De Bruyne hasta el próximo verano.

Los informes hablan de la posibilidad de que ambas partes alcancen un acuerdo sobre su marcha.