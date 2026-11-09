Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Uli Hoeneß llama la atención con unas declaraciones delicadas sobre Jamal Musiala. Lothar Matthäus las considera más un estímulo que una crítica.

En Sky90, el exinternacional alemán planteó que el hombre fuerte del Bayern de Múnich no pretendía atacar a Musiala, sino motivarlo aún más.

«Le lanza alguna pulla. No se trata solo de protegerlo entre algodones, sino también de luchar contra las adversidades. Creo que Uli buscó provocar esa reacción con sus palabras. También me parece bien que diga algo así, porque ahora no podemos limitarnos a edulcorar las cosas y esperar a que vuelva. Tiene que demostrarlo ahora. Tiene que superar esto», explicó Matthäus.

Hoeneß había expresado antes, en el programa Sonntags-Stammtisch de BR, serias dudas sobre si Musiala podría volver algún día a convertirse en un jugador decisivo para el Bayern de Múnich. «Estamos en un dilema. Tiene una enfermedad que no se cura fácilmente, pero que puede controlarse razonablemente bien con medicamentos. Ahora bien, si alguna vez volverá a tener el nivel de rendimiento que tenía…»

Anuncios Anuncios

Tras su grave lesión durante el Mundial de Clubes en el verano de 2025, Musiala ha sufrido varios contratiempos y arrastra una rotura de fibras musculares desde finales de septiembre. Además, a raíz de dos desvanecimientos durante la preparación para la temporada actual, se supo que el internacional alemán padece una disfunción neurológica que provoca episodios de ausencia breves y temporales, pero tratables. Se trata de una forma de crisis epiléptica.

Related Topics

Próximos partidos FCB Bundesliga 14:30 KOE

Según Matthäus, lo más importante ahora es que Musiala pueda volver al campo y recuperar su mejor forma: «Todos esperan que Jamal regrese. Y eso es, en definitiva, lo que Uli dejó muy claro con sus palabras. Probablemente quiso picarlo un poco para que se esfuerce al máximo en las próximas semanas y meses y vuelva a ser el de antes. Para mí, si estuviera en la situación de Jamal Musiala, eso sería motivación suficiente para demostrarle a Uli: “He vuelto”. Y entonces Uli será el que más se alegre, porque Jamal volverá a ser un jugador valioso para el Bayern de Múnich».

¿Cuándo volverá Jamal Musiala de su lesión?

Matthäus ya había expresado la semana pasada sus sospechas de que Musiala podría estar lidiando con algo más que una simple rotura de fibras. Ahora ha insistido en ello. El futbolista con más internacionalidades de Alemania no cree que se trate de una lesión muscular leve, «como se ha presentado públicamente. Algo más ha pasado. Porque una rotura de fibras no te deja fuera de combate siete semanas. Quizá se produjo una segunda rotura de fibras, quizá la lesión fue más grave».

Anuncios

Está previsto que Musiala vuelva al campo tras el próximo parón de selecciones, a finales de mes, cuando el Bayern se enfrente al 1. FC Colonia el 21 de noviembre. Según Hoeneß, para entonces también podría regresar al banquillo el entrenador Vincent Kompany, que recientemente pasó incluso varios días en el hospital por una irritación de las meninges.

Musiala solo ha disputado cuatro partidos en lo que va de temporada. Marcó un gol y dio una asistencia en la goleada por 7-0 ante el Union Berlin, pero no participó en ningún otro gol.