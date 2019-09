La frase de Umtiti que hace explotar a los hinchas del Barçá

Samuel Umtiti, que otra vez regresó "tocado" de la convocatoria con , habló. Y dejó algunas frases que están provocando la indignación de muchos aficionados del . El internacional ‘bleu’ charló esta vez para Canal + y no quiso morderse la lengua. Sobre todo, en lo referente a su maltrecha rodilla. Umtiti quiso confirmar que decisión de llevar al límite su físico en el pasado Mundial de . Sobre su lesión, "Big Sam" dijo: “Realmente forcé mi rodilla durante la Copa del Mundo. Pero ahora yo soy campeón del mundo. En la vida tienes que tomar decisiones y de esta elección no me arrepiento”, concluyó. Cabe recordar que esta temporada Umtiti está viviendo su año más negro como profesional: sólo 21 partidos desde el Mundial

Es más, mostró su lado más socarrón e irónico. Al ser cuestionado sobre si este verano ha podido cambiar de aires y ha sido metido en varias operaciones como moneda de cambio, ha comentado: “¿Yo? ¿moneda de cambio? ¡Es una locura de todos modos! Me hizo reir. Ni siquiera tengo una respuesta“, aseguró.

Umtiti subrayó que su única voluntad es seguir en el Camp Nou: “No sé de dónde vino este rumor, de la noche a la mañana recibí mensajes de mis amigos ... pero lo siento, para mí Barcelona es Barcelona”, afirmó, para destacar que dijo a su representante que no escuchara ninguna oferta que le sacara de Barcelona “fuera lo que fuera”.