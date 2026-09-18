El Paris Saint-Germain cambió su estrategia en la campaña para apoyar a sus jugadores en la carrera por el Balón de Oro, después de que el club francés se hubiera esforzado por repartir los focos por igual entre tres de sus principales candidatos, antes de reorientar su campaña, en los últimos días, hacia solo dos jugadores.

Según el diario "L'Équipe", el Paris Saint-Germain había optado, al comienzo de la temporada, por no discriminar entre el trío formado por Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Fabián Ruiz, y se preocupó de concederles el mismo espacio a través de una serie de contenidos y actividades mediáticas, entre ellas entrevistas con "France Football" y "The Athletic".

Esta estrategia tenía como objetivo brindar a los tres jugadores oportunidades iguales y evitar la repetición del escenario de la temporada pasada, cuando el club se centró en mayor medida en Dembélé, en detrimento del marroquí Achraf Hakimi.

Un cambio sorpresivo

Pero esta política experimentó un giro evidente durante los últimos días, después de que el club decidiera, según destacó el portal francés "Foot Mercato", centrar su campaña en mayor medida en Dembélé y Kvaratskhelia, mientras que Fabián Ruiz, según el informe, no tenía conocimiento previo de este cambio y descubrió el nuevo giro a través de los medios de comunicación.

El centrocampista español había recibido, a comienzos de mes, un evidente interés por parte del club, ya fuera mediante su aparición en el canal "TF1" o a través del contenido publicado en las cuentas del Paris Saint-Germain en las redes sociales.

Según el informe, este giro se produjo en medio de debates internos sobre la manera en que el club debía manejar las reiteradas declaraciones de Kylian Mbappé acerca de la carrera por el Balón de Oro.

El informe señaló que los allegados a Nasser Al-Khelaïfi presionaron para acotar la campaña a solo dos jugadores, con el objetivo de no dispersar los votos, en un momento en el que las declaraciones de Mbappé, exjugador del Paris Saint-Germain, no pasaron desapercibidas dentro de los pasillos del club.

Una postura ambigua ante las declaraciones de Mbappé

Cuando "L'Équipe" preguntó al Paris Saint-Germain por el cambio de su estrategia, el club se negó a ofrecer detalles adicionales y se limitó a reafirmar su postura oficial de apoyo a sus jugadores.

Una fuente del club afirmó: "No vemos necesidad de comentar en mayor medida nuestra estrategia o nuestras intenciones. Tenemos 10 jugadores de un total de 30 candidatos al Balón de Oro, y esto es motivo de gran orgullo para el Paris Saint-Germain".

Y añadió: "Estas candidaturas reflejan el éxito del grupo y el trabajo realizado por todos los integrantes del club. Y, como aclaramos durante las últimas semanas, consideramos que un jugador del Paris Saint-Germain merece ganar el Balón de Oro".

De este modo, el club mantuvo oficialmente su discurso colectivo, sin aclarar el motivo del descenso de la presencia mediática de Fabián Ruiz en comparación con Dembélé y Kvaratskhelia.

¿Se verá afectada la estabilidad del PSG?

Se espera que este giro suscite interrogantes dentro del entorno de Fabián Ruiz, después de que el jugador se encontrara fuera de la estrategia que el Paris Saint-Germain había adoptado al inicio de su campaña.

Queda por conocer la reacción del jugador español ante este cambio, en un momento en el que el club intenta gestionar un delicado asunto mediático por segunda temporada consecutiva.

Estos cálculos habían transcurrido sin apenas repercusión sobre el equipo la temporada pasada, pero el Paris Saint-Germain confía en que la polémica en torno a la campaña del Balón de Oro no se convierta en un factor que afecte a la concentración de sus jugadores o a la estabilidad del equipo dentro del campo esta temporada.

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