Las cuentas de la jornada 37: ¿Qué se juega cada uno? ¿Quién se juega el título, la Europa League, la permanencia y el descenso?

12 equipos preparan la jornada 37 con la mente puesta en certificar sus objetivos para lo cual deben tirar de calculadora. Aquí están las cuentas.

La jornada 37 puede dejar decidido el título (en favor del ), la ( , y pueden certificarla) y el descenso ( y pueden ser de Segunda acompañando al ). La clasificación está apretada y te explicamos todas las cuentas con todo lo que hay en juego en una penúltima jornada de infarto

El título

Hay dos únicos candidatos que pelean por el título: Real Madrid y y las cuentas son bastante claras.

Si el Real Madrid gana al Villarreal o el Barça pierde ante , los blancos serán campeones en esta misma jornada 37. De perder o empatar y si el Barça en el Camp Nou, tocará esperar a la jornada 38.

La Champions

Atlético de Madrid y Sevilla ya están clasificados para la próxima edición de la dado que sus 66 puntos son ya inalcanzables para sus perseguidores. Solo queda dilucidar quién acabará tercero y quién lo hará cuarto, aunque a efectos ambos formarán parte del bombo en el próximo sorteo.

La Europa League

Villarreal, Getafe, Real Sociedad, Athletic, y pugnan por las plazas europeas.

Villarreal: Sin duda el que más fácil lo tiene es el conjunto villarrealense que con un empate ante el Real Madrid o con todo lo que no sea una victoria del Athletic frente al Leganés, lograrán su plaza.

Getafe: El equipo de Bordalás logrará jugar de nuevo en Europa si gana su partido ante el ya que sumaría 57 puntos a los que ya no llegarían Athletic, Valencia o Granada que le persiguen en la clasificación. Un empate o una derrota dejaría las cosas en el aire dependiendo precisamente de lo que hagan estos equipos.

Real Sociedad: Ahora mismo ocupa la séptima y última plaza con acceso a Europa (decidió junto al Athletic aplazar la final de Copa hasta que pueda haber aficionados, por lo que ahora mismo, sine die, al no haber campeón copero no hay asignada plaza para la Europa League). Si gana al en esta jornada 37 y el Athletic no gana, garantizará plaza. De lo contrario, tocará esperar a la jornada 38.

Athletic: No depende de sí mismo. Necesita ganar al Leganés y esperar una derrota de la Real Sociedad al que tiene el goal-average particular ganado, por lo que le superaría en la tabla.

Valencia y Granada: Lo tienen complicado, pero no imposible. Necesitan ganar sus partidos ante Espanyol y Mallorca sí o sí, y esperar que Real Sociedad y Getafe no sumen los tres puntos.

El descenso

Con el Espanyol ya descendido, quedan dos plazas para bajar a Segunda. Mallorca y Leganés ocupan ahora mismo puestos de descenso y pelean con y porque sean ellos quienes ocupen sus lugares.

El Mallorca perderá la categoría automáticamente si no gana al Granada o Alavés y Celta suman los tres puntos frente a y (que no se juegan nada).

El Leganés descenderá a Segunda si no gana al Athletic (que apura sus opciones de jugar la Europa League) o Alavés y Celta suman los tres puntos.

Alavés y Celta serán un año más de Primera si ganan sus partidos ante rivales con solo orgullo y algo de dinero dependiendo de su posición final en la tabla en juego, o si bien Mallorca o Leganés no suman la victoria en sus duelos.

En definitiva una jornada 37 con nueve partidos con mucho en juego y que podrás seguir en Goal este jueves a las 21:00. Solo el - , adelantando a las 18:30 no ponen nada en juego ya que ambos están salvados tras un esprint final donde sellaron su permanencia.