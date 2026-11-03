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El segundo entrenador del Bayern de Múnich, Aaron Danks, dio noticias alentadoras sobre las lesiones de Manuel Neuer y Michael Olise antes del partido de Champions League del martes ante el Atlético de Madrid. Danks confirmó que ambos jugadores viajaron con el equipo, que aspira a clasificarse entre los ocho primeros.

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Danks seguirá dirigiendo desde la banda ante la ausencia de Kompany

El segundo entrenador Aaron Danks volverá a dirigir al Bayern de Múnich desde la banda en el partido de Champions League del martes contra el Atlético de Madrid. Danks sigue sustituyendo al entrenador Vincent Kompany, que continúa ausente por enfermedad.

El Bayern ocupa el 14.º puesto de la clasificación de la Champions League, con cinco puntos en sus tres primeros partidos.

El club bávaro busca ganar en Madrid para acercarse a los puestos de clasificación directa.

Danks confirma dos buenas noticias: Neuer y Olise viajan con el equipo

Antes del partido, Danks dio buenas noticias sobre la disponibilidad de la plantilla. «Hay buenas noticias: [Olise] se ha unido a nosotros esta mañana, al igual que Manuel Neuer», anunció Danks.

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«Hemos hablado un momento con ellos para ver cómo se encuentran. Las sensaciones son buenas y mañana veremos si están listos».

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Sin embargo, el Bayern sigue sin poder contar por lesión con Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Bara Ndiaye.

La identidad táctica no cambia pese a las bajas

Danks recalcó que la filosofía ofensiva del Bayern no cambiará mientras esté al frente del equipo de forma provisional. «La identidad del equipo no cambiará conmigo; ahora las decisiones están en mis manos», afirmó Danks.

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«Queremos jugar un fútbol ofensivo, queremos tener el balón y aprovechar al máximo nuestras ocasiones».

«Tenemos que mantener la cabeza alta, sacar pecho y, sencillamente, estar a la altura del desafío... Acabar entre los ocho primeros: ese es nuestro objetivo», añadió.

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El Bayern busca el pase directo a octavos de final

El Bayern aspira a mostrarse eficaz en ataque para superar sus recientes dificultades defensivas en los partidos europeos.

Danks decidirá a última hora si Neuer y Olise pueden jugar antes del inicio del partido en el Metropolitano.

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El Bayern centra ahora su atención en sumar tres puntos cruciales a domicilio en Madrid.