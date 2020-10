Las confesiones de Koeman sobre Messi: "Es muy inteligente, lo hace todo a la perfección"

El técnico holandés celebra que el rosarino decidiera seguir en el Barcelona y se rinde a su calidad: "Lo entiende todo a la primera".

Ronald Koeman ha concedido una entrevista a la revista holandesa AD para repasar su llegada al y para exponer cómo vivió la incertidumbre en cuanto a la continuidad o no de Leo Messi, que finalmente aceptó quedarse un año más, aunque a regañadientes, según hizo público en una exclusiva mundial de Goal.

Primeros días

"En mis primeros días hablé mucho con la gente sobre la situación en el club, luego quedó claro que había un gran descontento por parte de los jugadores en todo tipo de áreas. Para mí fue prioritario hablar primero con Messi, para escuchar cómo veía las cosas".

Conversación con Messi

"En su casa me contaba todo tipo de cosas y escuché con atención pero también le indiqué que yo no había estado, solo podía hablar de cómo quería trabajar y cómo quería cambiar las cosas. Eso estuvo bien, porque al final de la conversación hablamos sobre las mejores formas de presionar, sobre el juego, realmente sobre el fútbol y eso me gustó. Messi es un gran aficionado y todavía quiere saber cómo va todo".

Sus sensaciones sobre Messi

"Es fantástico cómo ve las cosas, lo inteligente que es como futbolista y cómo lo hace técnicamente a la perfección. Realmente toma la decisión con la pelota en el último momento y lo hace en una fracción de segundo. Cuando hacemos un ejercicio de pase y remate durante las sesiones de entrenamiento, Alfred Schreuder (el asistente de Koeman) da las instrucciones mitad en español, mitad en inglés, pero con Messi eso no es necesario para nada porque inmediatamente entiende los ejercicios. Es, por así decirlo, muy inteligente en el fútbol".

Temor por su posible adiós del Barcelona

"En mis ideas siempre asumí que Messi se quedaría; si se hubiera ido habría surgido una situación completamente diferente, deberíamos haberlo visto".

Wijnaldum, una operación frustrada

"Nuestro interés en Wijnaldum, en cualquier caso, estaba separado de Messi. En general, creo que a nuestra selección le vendría bien un poco de profundidad, especialmente sin el balón. Gini tiene un gran sentido del espacio, puede llegar a la portería fantásticamente bien desde el centro del campo, realmente podría aportar algo al equipo pero la situación económica era conocida por el club, su posición finalmente tenía menos prioridad que, por ejemplo, el lateral derecho o la posición de delantero".