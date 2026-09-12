El debate en el Real Madrid durante el mercado de fichajes se centró en la necesidad de incorporar a un jugador para el centro del campo, una necesidad que el propio club reconoció cuando exploró la posibilidad de fichar a Rodri, antes de que la operación se detuviera y el club decidiera confiar en los efectivos disponibles junto a Bernardo Silva, cuyos roles con el conjunto blanco han pasado a ajustarse más a los de un centrocampista que a los de un organizador de juego, posición en la que solía jugar en el City.

Según el diario español As, arrancaron las competiciones oficiales y los mismos problemas se repitieron de nuevo, algo que se hizo especialmente patente durante el duelo ante el Inter, en el que el Real Madrid apenas pudo imponer su dominio sobre el desarrollo del juego en ningún momento, mientras que Valverde declaró tras el encuentro que el propio Mourinho pedía a los jugadores conservar el balón y bajar el ritmo del partido, aunque eso no ocurrió.

Esta crisis se remonta a la temporada pasada, cuando Arbeloa consiguió entonces paliarla en parte gracias a la irrupción de un nombre inesperado que se impuso en el once inicial del Real Madrid, Thiago Pitarch. El centrocampista, que por aquel entonces jugaba en el Castilla, empezó a participar con regularidad como titular con el primer equipo, sumó más de 800 minutos y fue titular en los dos duelos ante el City en octavos de final de la Champions League y en la ida de cuartos de final frente al Bayern.

El papel de Thiago Pitarch no ha estado claro esta temporada, ya que se contemplaba la idea de su salida, aunque su lesión al inicio de la pretemporada frenó cualquier opción de marcharse, de modo que el jugador continúa con el primer equipo pese a estar inscrito como jugador del filial por no haber plazas libres. No obstante, goza del estatus de jugador de la primera plantilla y de un nuevo contrato que lo sitúa en esa categoría, por lo que le queda por delante el reto más difícil: disputar partidos.

El jugador tiene dificultades para encontrar espacio suficiente, ya que Mourinho apuesta por un 4-2-3-1 que confina la posición de Pitarch al doble pivote, donde compite con Valverde, Tchouaméni, Camavinga y Bernardo Silva, de modo que Thiago aparece de entrada como la quinta opción entre cinco jugadores, si bien se apoya en las cualidades que mostró la temporada pasada y en su fuerte personalidad, pues no sintió la presión de la camiseta del Real Madrid cuando se la puso.

Mourinho ha mostrado un interés limitado por Thiago en los últimos tiempos a causa de su lesión anterior, aunque es consciente de lo que aportó el jugador la temporada pasada y de lo que puede aportar al equipo en un futuro próximo. Así lo expresó Mourinho de forma directa: "No es un jugador para jugar en la categoría del Castilla, es un jugador del primer equipo y me gusta mucho. Tiene unas cualidades que me gustan muchísimo, y cuando esté a pleno rendimiento formará parte del grupo, y entonces le esperarán minutos para participar, pues tiene una calidad altísima".

Mourinho le exige al jugador Thiago Pitarch mejorar su faceta física para competir tal como quiere el técnico portugués, y en especial en los aspectos defensivos, donde le dijo directamente: "Lo único que le digo es que los músculos de sus piernas se parecen a los míos, y tiene que añadir ahí dos kilogramos a base de trabajo".

Thiago continúa con su trabajo después de verse privado de disputar la pretemporada, y así libra una batalla contra las circunstancias que representan su puesta a punto física, la fuerte competencia y un entrenador que aún no lo conoce del todo, con vistas a arrancar su temporada 2026-2027.



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