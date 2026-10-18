Las condiciones de Jesus frenan el regreso de Ronaldo: una reunión decisiva que todos esperan

La crisis entre el portugués Cristiano Ronaldo y su compatriota Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, se complica cada vez más, después de que el regreso del capitán del Al Nassr saudí a las filas de la selección de su país se haya vuelto difícil por el momento, en medio del empeño del técnico en mantener las condiciones que provocaron la disputa entre ambas partes, pese a su deseo de recuperar los servicios del veterano astro en los próximos compromisos.

El diario saudí "Arriyadiyah" reveló, citando a una fuente cercana a Jesus, que el entrenador desea el regreso de Ronaldo, pero no tiene intención de dar marcha atrás en las normas que estableció, lo que hace que el fin de la crisis dependa de alcanzar un entendimiento mutuo.

Por otro lado, la fuente negó que la disputa amenace la continuidad de Jesus en su cargo, y aseguró que las informaciones que circulan sobre una posible salida a causa de la crisis no reflejan la situación actual.

El presidente de la Federación Portuguesa se mueve: ¿logrará poner fin a la crisis?

Los intentos de contener el desacuerdo continúan, ya que Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, busca organizar una reunión entre Ronaldo y Jesus con el objetivo de acercar posturas y poner fin a la crisis antes de la próxima concentración internacional. Sin embargo, las gestiones no han llegado hasta ahora a un acuerdo sobre la celebración de dicho encuentro, lo que mantiene el futuro de la relación entre ambas partes abierto a distintas posibilidades.

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La crisis comenzó durante el enfrentamiento entre Portugal y Noruega el pasado septiembre, cuando Ronaldo permaneció en el banquillo durante todo el partido, pese a haber realizado los ejercicios de calentamiento, antes de que las tensiones escalaran con el anuncio de Jesus de que no lo alinearía como titular ante Dinamarca, lo que llevó al capitán de la selección a abandonar la concentración antes del encuentro, en un paso que generó una amplia polémica en el entorno deportivo portugués.

Ronaldo acusa a Jesus de no cumplir sus promesas

Posteriormente, Ronaldo emitió un comunicado en el que pidió disculpas a la afición y a sus compañeros por haber abandonado la concentración, pero reveló a su vez un desacuerdo relativo a dos acuerdos que, según dijo, se habían alcanzado entre él y el entrenador: el primero relacionado con concederle unos 30 minutos de participación ante Noruega, y el segundo vinculado a aclarar su situación durante la conferencia de prensa previa al partido contra Dinamarca. Afirmó estar dispuesto a asumir las consecuencias de su decisión, dejando abierta la puerta a su regreso a la selección.

Por su parte, Jesus insistió en que necesita a Ronaldo dentro de la selección, juegue o no los partidos, y aseguró que su regreso también está vinculado al deseo del propio jugador. Proença, en cambio, describió la crisis como un "malentendido" que debe resolverse en los pasillos de la selección, y expresó su esperanza de recuperar al capitán de Portugal durante la concentración del próximo noviembre.

Entre el empeño de Jesus en mantener sus condiciones y el deseo de la Federación Portuguesa de poner fin al desacuerdo, el regreso de Ronaldo parece depender de la capacidad de las partes implicadas para alcanzar una fórmula que preserve la posición del entrenador y el estatus del capitán de la selección. Hasta ahora no existe ningún acuerdo definitivo anunciado, por lo que la participación del astro del Al Nassr en la próxima concentración sigue siendo motivo de expectación, a la espera de lo que arrojen las mediaciones en los próximos días.



