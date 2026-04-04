Las comidas a domicilio lo delataron... La justicia francesa persigue a Samir Nasri

En Francia, todas las miradas se dirigen hacia el exjugador internacional Samir Nasri, tras verse envuelto en un complejo caso fiscal que podría costarle millones de euros, en un momento en el que las autoridades francesas afirman que «la justicia no bromea» con quienes intentan eludir el sistema tributario.

Según ha revelado el diario francés «Les Echos», la Agencia Tributaria sospecha que Nasri, de 38 años y residente oficialmente en Dubái, vive en realidad de forma permanente en París, lo que le hace estar sujeto a la fiscalidad francesa.

Las autoridades estiman que la deuda podría superar los 5 millones de euros, debido a que su situación actual no cumple con los requisitos de residencia fiscal para expatriados.

Lea también: ¿Se esfuma el sueño del Mundial? Neymar se enfrenta a la suspensión más larga de su carrera



Según el periódico, las investigaciones se basaron en numerosos indicios relacionados con el estilo de vida del exjugador, entre los que destaca una actividad inesperada que despertó sospechas: el reparto de comida a domicilio en su casa de París.

Los datos revelaron que Nasri realizó al menos 212 pedidos a través de la aplicación «Deliveroo» en un año, una cifra que las autoridades consideraron una prueba de su residencia efectiva en la capital francesa, y no en Dubái como él alega.

Nasri, que actualmente trabaja como asesor deportivo en el canal «Canal+», ha negado rotundamente estas acusaciones, asegurando que se defenderá ante la justicia francesa para demostrar la legalidad de su situación como residente en el extranjero.

El caso, que combina aspectos fiscales y penales, suscita un gran interés en los círculos deportivos y mediáticos franceses, sobre todo porque Nasri es considerado uno de los jugadores más destacados de su generación, tras una carrera llena de éxitos con los clubes Marsella, Arsenal y Manchester City, antes de retirarse definitivamente del fútbol en 2021.

En caso de que se demuestren las acusaciones, Nasri podría enfrentarse a multas económicas cuantiosas, además de verse obligado a pagar los impuestos atrasados, lo que convierte este caso en uno de los más delicados que han afectado a una estrella deportiva francesa en los últimos años.

Lee también: Tensión entre bastidores... Filtraciones revelan divisiones en el vestuario del Barcelona

