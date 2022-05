Las claves económicas del futuro del Atlético de Madrid

Cuatro partidos, cuatro finales para el Atlético. La primera, ante el Real Madrid. El club se está jugando su futuro y sostén económico para la próxima temporada. Estar en Champions es clave para garantizar la viabilidad y crecimiento del club. Pero ¿cuáles son las claves y palancas económicas que está activando el Atleti para cimentar su futuro? Derechos de televisión, ingresos por competiciones, salarios de la plantilla, patrocinio por la camiseta y “naming” del estadio son algunas de las claves del mapa de futuro del Atlético de Madrid.

La Champions, la vida. Quedar fuera de la Liga de Campeones sería dramático para el club. No podría sostener los salarios de la plantilla, tendría que vender activos y vería cómo sus ingresos se resienten casi un tercio. Clasificarse garantizará un mínimo de 50 millones para el próximo curso, amén de ingresos por “market-pool”, coeficiente UEFA y derechos de TV. El club suele presupuestar llegar a octavos de final y su media de ingresos por Champions en estos últimos años suele rozar los 100 millones de euros.

El “premio” de ser segundo en Liga. El pasado curso, el Atleti percibió 60 millones por ser campeón de Liga, como consecuencia del reparto de derechos de TV fijado en el Real Decreto-Ley 5/2015. Si este curso queda segundo, ingresará 52 millones. Si acaba tercero, cobrará 45 y si acaba finalmente cuarto, sólo percibirá 43 millones. De ahí que para el Atleti sea vital entrar en Champions, pero también, acabar lo más arriba posible en la tabla.

Supercopa. Si el Atlético no acaba segundo esta Liga y todo hace apuntar ahora mismo a que lo tiene muy complicado, no disputará la próxima edición de la Supercopa de España, que se disputará en Arabia. Eso supondrá que el Atleti dejará de ingresar los 2.5 millones de euros que recibiría por parte de la RFEF.

Salarios y coste de plantilla. La reciente ampliación de capital aumentará el “fair play” del Atlético el próximo curso, que ahora mismo está en un límite de coste salarial de plantilla de 161.2 millones de euros. Según avanzó GOAL, durante la temporada 2020-21, el Atlético gastó 179 millones de euros en salarios del primer equipo, pagando 23 millones en variables por objetivos y 2.4 “kilos” en derechos de imagen. En total, 208 millones para el primer equipo, con amortizaciones pendientes por 112 “kilos”. Si el club no se clasifica para la Champions, tendrá que vender activos y ahorrar unos salarios que no podría asumir si no está en la máxima competición continental. Jugar Champions es la única manera de poder pagar las fichas que abona el Atlético, tanto a cuerpo técnico como a su primera plantilla.

Inversiones y desinversiones. Según publicó GOAL, En las últimas diez temporadas, todas en las que Diego Pablo Simeone ha comenzado el curso como técnico, el Atlético de Madrid ha invertido en distintos fichajes un total de 1.002 millones de euros en adquisición de jugadores, mientras que, en ese mismo periodo de tiempo, ha recaudado 944.25 millones por ventas de futbolistas. Las cifras, que no son oficiales porque el club no detalla los acuerdos económicos con otros clubes, constatan que el Atleti mantiene el equilibrio entre inversiones y desinversiones. Si no se entra en Champions, el club tendrá que vender a algunos de sus mejores jugadores.

Ampliación de capital. La fotografía económica del Atlético el curso pasado invitaba a tener que recurrir a una ampliación de capital. El club inscribió la suscripción de acciones preferente, en la que el fondo ‘Ares Management’ fue clave, con la aportación de 120 millones de euros, después de que el fondo “Quantum” no aportase 58 millones para mantener su 32% del accionariado del club. Antes de la ampliación de capital, la deuda financiera del Atleti se situaba en torno a los 522 millones de euros.

Nuevo patrocinador. El Atlético ha cerrado el mayor patrocinio de su historia para el frontal de su camiseta: recibirá 42 millones anuales de “WhaleFin”, lo que le supondrá ingresar 210 millones de euros durante las próximas cinco temporadas. Un acuerdo que triplica las cifras que el Atleti cobraba con su anterior patrocinador, “Plus500”, que pagaba 15 millones por este concepto. Huelga decir que entrar en Champions o no tendrá una importancia clave para poder sostener esos patrocinios y lo que se cobrará en el futuro.

Manga y ropa de entrenamiento. En este apartado, el Atlético conserva el patrocinio de la empresa de automóviles ‘Hyundai’, al tiempo que ha sumado la aportación de ‘Capital Energy’, presente en la ropa de entrenamiento de los colchoneros. Otro síntoma del crecimiento comercial del club.

‘Naming’ del estadio. El acuerdo comercial con ‘Wanda’ acaba el 30 de junio y precisamente esta circunstancia es clave para el futuro colchonero. El club sigue buscando una empresa que le ponga nombre al estadio y quiere anunciar un nuevo acuerdo lo antes posible. El club recibió 50 millones de euros de ‘Wanda’ y ahora busca otro socio comercial para el estadio Metropolitano. Ese asunto será capital en las próximas temporadas. Siguen negociando.

Socios y abonados. Aunque hace tiempo que los ingresos comerciales, publicitarios y por derechos de TV son la parte del león, el Atlético también contará con los ingresos por socios y abonados. Ahí está claro: el patrimonio más fiel del club sigue siendo su afición. La masa social del Atlético de Madrid al cierre de la temporada 2021-22, los datos indican que ya hay 130.723 atléticos, entre socios y abonados. Disputar la Champions, una vez más, garantizaría más ingresos en este concepto, porque multiplicaría ingresos por taquilla y venta de entradas.

Rubén Uría