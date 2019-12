Las claves del FC Intercity, el modesto que sueña con la gesta en Copa del Rey

Con apenas dos años y medio de vida, el cuadro alicantino sueña con eliminar al Athletic de la Copa

David frente a Goliath. Suena a tópico, pero es real. Así será el primer envite de la , que se podrá seguir esta noche a partir de las 21:00 horas a través de DAZN. Y es que el modesto FC Intercity, de Tercera División, recibirá al en el estadio Martínez Valero de . El duelo enfrentará a "los hombres de negro" frente a los míticos "leones" en la primera ronda copera de un torneo que se ha reformado y que tendrá eliminatorias a partido único. El modesto sueña con echar al grande pero ¿qué claves tiene este Intercity? Las repasamos en Goal.

🏆 Arranca la nueva #CopaDelRey con un partido muy especial. @rubenuria te cuenta la historia de una eliminatoria especial pic.twitter.com/vVIEDf9hiF — Goal (@GoalEspana) December 16, 2019

* Su presidente, Salvador Martí, confía en poder hacer un gran partido ante el Athletic. Su club tiene apenas dos años y medio de vida, lleva dos ascensos consecutivos y cuenta con un presupuesto total para su primera plantilla de medio millón de euros, mientras que "los leones" rebasan los 130 "kilos". En cuanto al dinero, el duelo es desigual, pero en Alicante confían en que el corazón iguale el presupuesto.

* Su entrenador, José Vicente Lledó, ex del Hércules, aspira a "hacer un buen papel" frente a "uno de los mejores equipos de ". Le habría gustado jugar en su estadio, el Municipal de San Juan, pero el club no podía satsifacer todas las reformas exigidas por la RFEF - gradas supletorias, servicios, iluminación- de cara a un partido televisado. No obstante, Lledó, que ascendió al equipo de Primera Regional a Preferente y de Preferente a Tercera, espera poder plantar batalla al Athletic. Para ello apuesta por "orden defensivo y parar las transiciones" de los vascos.

* La gran estrella del Intercity es Paco Peña, máximo goleador del equipo y lateral izquierdo. Tiene 41 años, jugó en Primera con Hércules, y Balompié, llegando a ser el capitán de los manchegos. Tiene sobrada experiencia y quiere "hacer historia" con el Intercity. Sabe que tienen "pocas posibilidades", pero lo van a intentar.

* La ficha de los jugadores del Intercity asciende a unos 1.800 euros al mes, nada que ver con el salario mínimo de cualquier jugador de Primera División, que supera los 350.000 euros anuales. Ahora mismo el Athletic ocupa la séptima posición de LaLiga en Primera, mientras que el FC Intercity es tercero en el grupo VI de Tercera de la Comunidad Valenciana.

* Es la primera vez en la historia que el Intercity juega la Copa del Rey. En cambio, el Athletic es uno de los equipos más clásicos e históricos del torneo, ya que ha llegado 37 veces a la final y ha logrado coronarse campeón nada más y nada menos que en 23 ocasiones. Sin duda, el Athletic, junto al Barça, es el Rey de Copas del fútbol español.

* Javi Barajas, el utillero del Intercity, se crió en Portugalete y es natural de Barakaldo. Es hincha del Athletic y le gustaría tener como trofeo, después de esta noche, una camiseta firmada de su equipo, el Athletic, como premio. Eso sí, desea la victoria, lógicamente, del Intercity. Por su parte, Lledó, el entrenador, recuerda con cariño su primer regalo de Reyes: una camiseta de José Ángel Iríbar, el mítico portero bilbaíno.