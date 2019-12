Las claves de America de Cali y su nuevo título en el fútbol colombiano

El cuadro Escarlata fue de menos a más a lo largo de la temporada, supo reponerse ante las adversidades y terminó logrando con la estrella 14.

América de Cali es el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano , sin duda alguna un título muy merecido para un equipo que pasó por momentos muy duros como el fatídico descenso a la B y que pudo cortar una sequía de títulos de más de 10 años.

Fue una temporada llena de altibajos, pero en la que el equipo nunca perdió la fe en volver a alcanzar la gloria. En Goal analizamos las claves del título de la Mecha en el Finalización 2019.

CARÁCTER Y GARRA

Una de las grandes virtudes de este América es su carácter y la manera de afrontar las adversidades a lo largo del semestre. El equipo inició el campeonato de buena manera, pero a la mitad se fue desinflando sumando una seguidilla de partidos con resultados negativos; sin embargo, los jugadores nunca bajaron los brazos, aguantaron las duras críticas de la hinchada y la prensa caleña y retomaron el buen camino que no paró hasta la obtención de la estrella 14. También vale la pena resaltar el espíritu combativo que presentó el equipo en momentos claves, como en la gran final.

IDEA DE JUEGO CLARA

Pero este título no solo es obra de la garra de los jugadores dentro y fuera de la cancha, la idea de juego del técnico Alexandre Guimaraes también es clave. Desde la llegada del técnico brasileño La Mecha siempre jugó a lo mismo, no con un fútbol lírico, pero sí efectivo y eso es lo que importa. Este América fue un equipo sólido, de líneas juntas, agresivo y que no necesitaba de tener la posesión del esférico para hacer daño, prueba de ello el partido definitivo ante el Junior. Llegó dos veces claras y las metió ambas.

EQUIPO SÓLIDO

América tuvo un equipo firme en todas sus líneas,, sin embargo, su máxima fortaleza en cuanto a juego radicó en la solidez de su zona medular con hombres agresivos, de gran despliegue físico, pero con mucho talento con el balón en los pies. Rafael Carrascal, Luis Paz y Carlos Sierra fueron una fieras durante todo el torneo, destruyendo el juego del rival y dando inicio al juego propio. También cabe destacar la gran ayuda que brindaron los volantes ofensivos, como Yesus Cabrera, cuando estuvo y Duván Vergara, en el último tramo de la temporada; estos jugadores, y otros como Matías Pisano, no solo se dedicaron a atacar, también fueron hombres de ida y vuelta que ayudaron en defensa.

GOLEADOR INSPIRADO

Pero la máxima figura de este América campeón es sin duda Michael Rangel, un jugador obtuvo merecida revancha tras un par de temporadas para el olvido. El santandereano volvió a ser el devorador de área que brilló años atrás en el FPC. Hizo goles de todas las facturas: de cabeza, con piruetas, de puntín y hasta de media distancia; todo lo que tocaba lo convirtió en gol. Al final terminó quedándose con el Botín de Oro (junto a Germán Cano) con 13 tantos.