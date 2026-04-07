Las cifras no mienten... Neuer pasa apuros antes del partido contra el Real Madrid

Manuel Neuer, capitán y portero del Bayern de Múnich, presenta unas estadísticas desastrosas de cara al partido contra el Real Madrid, que se disputará esta tarde de martes en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El diario español «Marca» afirmó antes del partido: «Las cifras no mienten... El portero titular del Bayern de Múnich tiene el peor porcentaje de paradas entre los guardametas de las cinco grandes ligas europeas que han disputado al menos 17 partidos: un escaso 58,7 %».

Añadió, citando a Dugi Krichli, periodista de «Sky Sports», que entre los porteros que han jugado más de 1500 minutos en las cinco grandes ligas de Europa esta temporada, solo Lucas Chevalier, del París Saint-Germain, ha tenido que realizar menos paradas que Neuer.

Señaló que el rendimiento de Neuer se ha vuelto cada vez más irregular en las jugadas a balón parado, y explicó que esto podría suponer un problema.

«Marca» señaló que, aunque Neuer necesita mejorar su rendimiento en cuanto a porcentaje de paradas y tiros a puerta, ya que actualmente ocupa una posición baja entre los porteros de las cinco grandes ligas europeas, sigue siendo un jugador influyente en la posesión del balón, con un porcentaje de precisión en los pases del 91,8 % en su mitad del campo y del 45,3 % en la del rival.

En cualquier caso, Neuer sigue contando con el apoyo total de su entrenador, Vincent Kompany, quien afirma: «A sus cuarenta años, sigue siendo joven».