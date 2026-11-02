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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

«Las cámaras lo captaron todo»: Van Dijk abre fuego tras la derrota del Liverpool: ¡enhorabuena al Arsenal!

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
V. van Dijk
Inglaterra
Países Bajos

durante el partido del domingo

Tradición deportiva
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El neerlandés Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, criticó las decisiones arbitrales durante la derrota de su equipo ante el Arsenal por un gol a cero, en el partido que ambos disputaron ayer domingo en el marco de la Premier League, mostrándose sorprendido por la no intervención de la tecnología del videoarbitraje para revisar un posible penalti a favor de los locales.

Van Dijk expresó su desacuerdo con que el árbitro ignorara la revisión de una jugada en la que se produjo un agarrón de camiseta a Alexander Isak dentro del área, asegurando que merecía la señalización de un penalti a favor del Liverpool.

El defensa neerlandés declaró a la cadena «Sky Sports»: «¿Por qué tiene uno que quejarse más teniendo todas estas cámaras? Fue una jugada clara y todos la vieron, y al final no se señaló el penalti, y perdimos el partido, por desgracia. Enhorabuena al Arsenal».

Y añadió, irónico ante el ambiente de protesta contra el arbitraje: «Vi una tarjeta amarilla cerca del final, así que quizá yo también comparta ese sentimiento con la afición».

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Sobre la segunda derrota del Liverpool en la liga esta temporada, el capitán del equipo manifestó su decepción, diciendo: «Jugamos en casa y tuvimos algunas ocasiones, y dimos lo mejor de nosotros, sin duda».

Van Dijk señaló que su equipo necesitaba aprovechar mejor los últimos minutos, explicando: «Podíamos haber ofrecido un mejor rendimiento en los últimos 15 minutos, y meter más balones al área, pero eso no fue suficiente hoy, y por eso me siento muy decepcionado».

El defensa neerlandés recordó algunos detalles del partido, señalando que el Liverpool mejoró tras encajar el gol y creó una ocasión peligrosa a través de Alexis Mac Allister, que podría haber cambiado el rumbo del encuentro, pero que no se tradujo en gol.

Van Dijk volvió a insistir en su reclamación respecto a Isak, diciendo: «Creo que fue un penalti claro, pues he visto la jugada de nuevo y he visto señalar penaltis similares en otras ocasiones, pero no estaba escrito que lo consiguiéramos hoy».

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