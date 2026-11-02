El neerlandés Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, criticó las decisiones arbitrales durante la derrota de su equipo ante el Arsenal por un gol a cero, en el partido que ambos disputaron ayer domingo en el marco de la Premier League, mostrándose sorprendido por la no intervención de la tecnología del videoarbitraje para revisar un posible penalti a favor de los locales.

Van Dijk expresó su desacuerdo con que el árbitro ignorara la revisión de una jugada en la que se produjo un agarrón de camiseta a Alexander Isak dentro del área, asegurando que merecía la señalización de un penalti a favor del Liverpool.

El defensa neerlandés declaró a la cadena «Sky Sports»: «¿Por qué tiene uno que quejarse más teniendo todas estas cámaras? Fue una jugada clara y todos la vieron, y al final no se señaló el penalti, y perdimos el partido, por desgracia. Enhorabuena al Arsenal».

Y añadió, irónico ante el ambiente de protesta contra el arbitraje: «Vi una tarjeta amarilla cerca del final, así que quizá yo también comparta ese sentimiento con la afición».

Sobre la segunda derrota del Liverpool en la liga esta temporada, el capitán del equipo manifestó su decepción, diciendo: «Jugamos en casa y tuvimos algunas ocasiones, y dimos lo mejor de nosotros, sin duda».

Van Dijk señaló que su equipo necesitaba aprovechar mejor los últimos minutos, explicando: «Podíamos haber ofrecido un mejor rendimiento en los últimos 15 minutos, y meter más balones al área, pero eso no fue suficiente hoy, y por eso me siento muy decepcionado».

El defensa neerlandés recordó algunos detalles del partido, señalando que el Liverpool mejoró tras encajar el gol y creó una ocasión peligrosa a través de Alexis Mac Allister, que podría haber cambiado el rumbo del encuentro, pero que no se tradujo en gol.

Van Dijk volvió a insistir en su reclamación respecto a Isak, diciendo: «Creo que fue un penalti claro, pues he visto la jugada de nuevo y he visto señalar penaltis similares en otras ocasiones, pero no estaba escrito que lo consiguiéramos hoy».