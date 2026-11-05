Las ausencias abren de par en par la puerta a las sorpresas en la lista de Zidane

El entrenador Zinedine Zidane se prepara para anunciar su segunda lista al frente de la dirección técnica de la selección de Francia este viernes, a las seis de la tarde hora de París, de cara a los enfrentamientos ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA.

Francia se enfrentará a Italia el 12 de noviembre en Milán, antes de medirse a Turquía el día 15 del mismo mes en Burdeos, en medio de expectativas de cambios evidentes en la lista en comparación con la primera convocatoria que Zidane anunció el pasado septiembre, debido a una serie de ausencias importantes, además del regreso de algunos elementos clave.

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El delantero Ousmane Dembélé encabeza la lista de ausencias previstas por lesión, junto al centrocampista Manu Koné y el delantero Esteban Lepaul, que sufre una lesión en el tobillo.

También existen dudas sobre la participación del lateral Jules Koundé, que no se ha recuperado por completo de un esguince en el tobillo izquierdo, y del defensa Maxence Lacroix, que sufre una rotura en el músculo isquiotibial.

En contrapartida, se espera que la lista registre el regreso de varios nombres destacados, encabezados por Aurélien Tchouaméni, que ha vuelto a jugar con el Real Madrid tras un largo periodo de ausencia, y Warren Zaïre-Emery, que regresa de una lesión, junto a Ibrahima Konaté. También se espera que el capitán Kylian Mbappé recupere su lugar en la lista, después de haberse perdido la mayoría de los partidos anteriores por una lesión en la rodilla izquierda.

Posibles sorpresas

Según el diario francés "L'Équipe", las ausencias, especialmente en la línea ofensiva, podrían abrir la puerta a algunas sorpresas, ya que Florian Thauvin, jugador del Lens, destaca como uno de los principales candidatos a volver a la selección tras una larga ausencia, dado el notable nivel que ofrece esta temporada, en la que ha marcado 6 goles y dado 8 asistencias en 12 partidos.

Asimismo, Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán, sigue siendo candidato a incorporarse a la lista después de haberse perdido la primera convocatoria, mientras que algunos jugadores jóvenes podrían tener la oportunidad de aparecer, como Mathys Tel, jugador del Tottenham, y Eli Junior Kroupi, jugador del Bournemouth, con la posibilidad de convocar nombres de la selección sub-21, entre ellos Valentin Atangana.

Zidane había concedido a 5 jugadores nuevos la oportunidad de incorporarse a su primera lista, que son Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha y Esteban Lepaul, y parece que se encamina a continuar con la política de renovación, manteniendo al mismo tiempo la confianza en los jugadores más preparados tanto en el aspecto técnico como en el físico.

Francia lidera su grupo en la Liga de Naciones de la UEFA, con 10 puntos, y busca confirmar su clasificación a los cuartos de final durante los dos próximos enfrentamientos.