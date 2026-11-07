El veterano guardameta alemán Manuel Neuer continúa escribiendo nuevos capítulos en su trayectoria excepcional, después de lograr un nuevo récord con la camiseta del Bayern Múnich, demostrando que el factor de la edad no le ha impedido seguir brillando y batiendo marcas en los campos alemanes.

El once titular del Bayern Múnich, durante el duelo ante el Mainz este sábado en el estadio Opel Arena, dentro de los encuentros de la novena jornada de la liga alemana, contó con la presencia del guardameta Manuel Neuer, quien entró en la historia por la puerta grande.

Según la red de estadísticas "Opta", Neuer, con 40 años y 225 días, se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia del Bayern Múnich en disputar un partido en la liga alemana.

El logro del guardameta alemán no se detuvo ahí, ya que también se convirtió en el tercer portero de mayor edad en participar en la historia de la competición, por detrás de Uli Stein, quien ostenta el récord con 42 años y 170 días, y de Toni Schumacher, que disputó un encuentro con 42 años y 73 días.

El Bayern Múnich afronta el duelo con la moral alta, después de lograr una valiosa victoria sobre el Atlético de Madrid por dos goles a cero, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto bávaro había empatado con el Borussia Dortmund por 2-2 en la pasada jornada de la Bundesliga, elevando su cuenta a 18 puntos en lo más alto de la clasificación, igualado con el Dortmund y por delante de él por diferencia de goles.

El Bayern Múnich aspira a mantener sus destacados resultados fuera de su estadio, tras alcanzar los 30 partidos consecutivos sin derrota como visitante en la liga alemana, con 22 victorias y 8 empates.