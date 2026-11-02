Las 5 mejores estrellas de la novena jornada de la Joy League: ¡duplas que acaparan todas las miradas!

La novena jornada de la Liga Joy de Élite sub-21 fue testigo del brillo de varios jóvenes talentos, después de que cinco jugadores acapararan los focos con sus aportes goleadores, encabezados por los autores de dobletes que lideraron a sus equipos en duelos de alta intensidad, junto a nombres que lograron dejar su huella con un gol decisivo.

Abdulrahman Al Anzi lidera al Al Nassr y el doblete de Vizcaíno destaca con el Al Najma

Abdulrahman Al Anzi, jugador del Al Nassr, se impuso como una de las figuras más destacadas de la jornada, tras marcar dos goles en la victoria de su equipo sobre el Al Khaleej por dos goles a cero, convirtiéndose en el protagonista más claro del triunfo del conjunto a domicilio.

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También brilló Ronald Vizcaíno con la camiseta del Al Najma, al firmar un doblete pese a la derrota de su equipo ante el Al Qadsiah por 3-2, confirmando su presencia ofensiva a pesar del tropiezo de su equipo en el enfrentamiento.

Abdulmajeed Sharif y Musa Adam mantienen su buen momento

Desde el Al Taawoun, destacó Abdulmajeed Sharif tras marcar dos goles en la victoria sobre el Al Watan por 2-0, liderando a su equipo en la conquista de los tres puntos y colocando su nombre entre las principales figuras de la jornada.

En cuanto a Musa Adam, delantero del Al Ahli, marcó un gol durante el empate ante el Al Ittihad por 1-1, manteniendo su presencia goleadora con el equipo a lo largo de la competición.

Daniel Al Habib da un impulso ofensivo al Al Feiha

La lista de los más destacados se completó con Daniel Al Habib, jugador del Al Feiha, que marcó un gol en la emocionante victoria sobre el Al Khulood por 3-2, contribuyendo a decidir un duelo que fue muy parejo entre ambos equipos.

El resto de los resultados de la jornada registró la victoria del Damac sobre el Al Akhdoud por 3-2, la del Al Wehda sobre el Al Oruba por un gol a cero, la del Al Ettifaq sobre el Al Ansar por 2-1, la del Al Fateh sobre el Al Faisaly por tres goles a cero, y la del Al Riyadh sobre el Al Hazem por 1-0, mientras que los duelos entre el Al Jabalain y Neom terminaron con empate sin goles, y el del Al Tadamon y el Al Hilal sin goles según el resultado consignado.