Largas negociaciones y pulla de Uli Hoeneß: Konrad Laimer revela los detalles de su renovación con el Bayern de Múnich

"Al final siempre se escribe más de lo que realmente hay. Así es este negocio. Vosotros también tenéis que hacer vuestro trabajo, y eso también está bien", dijo Laimer en una ronda de prensa en la isla surcoreana de Jeju, dirigiéndose a los reporteros presentes. "Yo siempre estuve muy tranquilo. Durante mucho tiempo no hubo ningún contacto en absoluto y luego, en algún momento al final, volvió a haber más contacto. Entonces fue relativamente rápido que se llegara a un acuerdo, porque por mi parte nunca hubo nada en contra. Yo siempre quise quedarme aquí."

A comienzos de año había comenzado el pulso por una ampliación de su contrato, que expira en 2027. Durante un tiempo se habló de exigencias salariales exorbitantes del polivalente defensor austríaco de 29 años, lo que llevó a Uli Hoeneß a posicionarse públicamente en mayo. "Konny es un jugador al que quiero mucho", dijo Hoeneß: "Pero no es Maradona."

Finalmente, durante el Mundial se alcanzó un acuerdo, antes de que la ampliación del contrato hasta 2029 se anunciara oficialmente el 20 de julio. "Por supuesto estoy feliz de que ahora todo haya funcionado así y de que todo esté ya cerrado y de poder volver a hacer lo que me gusta, y eso es jugar al fútbol. Aquí se disfruta muchísimo", dijo Laimer, que en 2023 había llegado gratis desde el RB Leipzig a Múnich.

Konrad Laimer está de gira por Asia con el Bayern

Mientras tanto, no ha habido una reconciliación con Hoeneß. "No, no la ha habido. Pero para mí eso tampoco fue nunca un tema. Siempre hablábamos un poco por encima, también entonces en la celebración del título otra vez entre bromas, y ahí quedó, no hay más que eso."

Actualmente, Laimer está con el Bayern en la gira por Asia, donde el 4 de agosto se medirá con el Jeju SK FC y el 7 de agosto con el Aston Villa. Tras el regreso a Múnich le esperan amistosos contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim, antes de que el 22 de agosto llegue el primer partido oficial: la Supercopa contra el Borussia Dortmund.