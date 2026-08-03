Largas negociaciones y pulla de Uli Hoeneß: Konrad Laimer desvela los entresijos de su renovación con el Bayern de Múnich

«Al final siempre se escribe más de lo que realmente hay. Así es este negocio. Vosotros también tenéis que hacer vuestro trabajo, y eso también está bien», dijo Laimer en una ronda con los medios en la isla surcoreana de Jeju, dirigiéndose a los reporteros presentes. «Yo siempre estuve muy tranquilo. Durante mucho tiempo no hubo ningún contacto y luego, en algún momento, al final volvió a haber más contacto. Entonces todo fue relativamente rápido y se llegó a un acuerdo, porque por mi parte nunca hubo nada en contra. Yo siempre quise quedarme aquí».
A comienzos de año había comenzado el pulso por una ampliación de su contrato, que expira en 2027. Por momentos se habló de exigencias salariales exorbitantes del polivalente defensivo austríaco de 29 años, tras lo cual Uli Hoeneß se posicionó públicamente en mayo. «Konny es un jugador al que quiero mucho», dijo Hoeneß: «Pero no es Maradona».
Finalmente, durante el Mundial se produjo un acuerdo, antes de que la ampliación del contrato hasta 2029 se anunciara oficialmente el 20 de julio. «Por supuesto estoy feliz de que ahora todo haya funcionado así y de que todo esté ya atado y bien atado, y de poder volver a hacer lo que me divierte, que es jugar al fútbol. Aquí se disfruta muchísimo», dijo Laimer, que en 2023 había llegado a Múnich procedente del RB Leipzig a coste cero.
Konrad Laimer está de gira por Asia con el Bayern
Mientras tanto, no ha habido ninguna reconciliación con Hoeneß. «No, no la hubo. Pero tampoco fue nunca un tema para mí. Siempre hablábamos un poco por encima, también entonces en la celebración del título otra vez con un poco de humor, y eso fue todo, no hay más que eso».
Actualmente, Laimer se encuentra con el Bayern en la gira por Asia, donde el 4 de agosto se enfrentará al Jeju SK FC y el 7 de agosto al Aston Villa. Tras el regreso a Múnich le esperan amistosos contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim, antes de que el 22 de agosto llegue el primer partido oficial: la Supercopa contra el Borussia Dortmund.