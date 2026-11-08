El Bayern de Múnich recibió un duro golpe con la lesión de su portero y capitán, Manuel Neuer, que sufrió una rotura parcial en uno de los tendones del pie derecho durante la victoria sobre el Mainz por (2-1), ayer sábado, en el marco de la Bundesliga.

El Bayern anunció este domingo que las pruebas médicas confirmaron la rotura sufrida por Neuer, aclarando que el portero estará de baja en el próximo periodo, sin fijar una fecha oficial para su regreso.

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Sin embargo, según información de la cadena "Sky Alemania", la ausencia de Neuer se prolongará al menos 6 semanas, lo que significa que el portero de 40 años estará de baja hasta finales de 2026.

Neuer se vio obligado a abandonar el partido ante el Mainz antes del final de la primera mitad, tras lesionarse en una acción dentro del área, por lo que entró en su lugar el portero suplente Jonas Urbig.

La nueva lesión llega después de que Neuer sufriera problemas anteriores en el mismo pie, que provocaron su ausencia en varios partidos del equipo, antes de su reciente regreso para disputar el encuentro ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa.

La importancia de la lesión aumenta ante la incertidumbre que rodea el futuro del veterano portero alemán, cuyo contrato con el Bayern de Múnich finaliza en el verano de 2027, en medio de las previsiones de que se retire del fútbol al término de la presente temporada.

Neuer había conseguido un récord ante el Mainz, al convertirse en el jugador de más edad en disputar un partido de la Bundesliga con la camiseta del Bayern, con 40 años y 225 días.