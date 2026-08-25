Joan Laporta, presidente del Barcelona, se desplazó temprano hasta la ciudad deportiva del club este martes, donde se preocupó por saludar a Hansi Flick y a los jugadores del equipo antes del inicio del entrenamiento, para después mantener una reunión con la dirección deportiva a fin de revisar los asuntos pendientes, cuando queda solo una semana para el cierre del mercado de fichajes veraniego.

La visita de Laporta coincidió con la llegada de Deco, director deportivo del Barcelona, a la ciudad deportiva, en una reunión que se produce en un momento decisivo para el club, que aún tiene por delante varios asuntos que busca resolver antes de la fecha límite para el cierre del mercado, el próximo 1 de septiembre.

El asunto del delantero centro figura entre las prioridades del Barcelona, ya que la dirección deportiva considera que el equipo necesita reforzar esa posición tras la marcha de Robert Lewandowski, y trabaja actualmente en el estudio de varios nombres, con la necesidad de acelerar los contactos con los jugadores y sus clubes para conocer qué operaciones son viables en estos últimos días.

Este asunto goza de un interés especial por parte de Laporta y Deco, ya que los datos apuntan a que continúa la comunicación entre ambos respecto al delantero esperado y al resto de movimientos del club, con la celebración de reuniones frecuentes durante las últimas semanas para seguir la evolución del mercado de fichajes.

Y pese al brillo ofensivo del Barcelona al inicio de la temporada, la dirección deportiva sigue prefiriendo fichar a un delantero centro especializado, en lugar de depender por completo de jugadores que pueden ocupar esa posición cuando sea necesario.

Las opciones disponibles dentro del equipo son múltiples, ya que Raphinha, Anthony Gordon y Hamza Abdelkarim pueden jugar en la posición de delantero, pero el Barcelona considera que lo mejor para cada jugador es continuar en la posición en la que ofrece su máximo nivel.

La polivalencia de Gordon fue uno de los factores que llevaron al Barcelona a interesarse por él, ya que el jugador inglés puede participar en la banda o en la posición de delantero, lo que otorga a Flick una opción adicional a la hora de afrontar los partidos.

El trabajo del Barcelona en esta última semana no se limita al asunto del delantero, ya que el futuro de Alejandro Baldé sigue abierto, después de que el Manchester United mostrara su interés por el lateral español, con la disposición actual del club inglés a considerar la opción de la cesión, mientras que el Barcelona prefiere cerrar un traspaso definitivo.

En caso de que Baldé se marche, el Barcelona podría moverse para reforzar su defensa con el fichaje de un central zurdo, lo que añadiría un nuevo asunto a la lista de tareas que la dirección debe resolver antes del cierre del mercado.

Los movimientos de Laporta y Deco llegaron tras el fuerte arranque del equipo, especialmente después de la abultada victoria ante el Elche por 5-0, un resultado que reforzó la satisfacción del presidente del club con el comienzo de temporada, pero que no cambió el convencimiento de la dirección sobre la necesidad de reforzar la posición de delantero.

Y con la entrada en los últimos siete días del mercado de fichajes, el Barcelona se encuentra ante una carrera contrarreloj para resolver el asunto del delantero, el futuro de Baldé y cualquier otro movimiento, mientras Laporta y Deco continúan trabajando en la definición de las operaciones posibles antes del cierre de la ventana de fichajes.