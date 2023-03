Laporta: "Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación de Messi con el Barça"

El máximo mandatario culé asegura que Messi "tiene las puertas abiertas"

Joan Laporta no fue capaz de renovar a Lionel Messi, que tuvo que marcharse del FC Barcelona en una despedida inesperada y entre lágrimas. Ahora, el presidente del Barça ha vuelto a dejar patente que esa herida todavía sangra y ha vuelto a lanzar un 'guiño' a la figura del '10', flamante campeón del mundo con Argentina durante el pasado Mundial de Qatar.

'Relevo' ha recogido unas declaraciones del presidente blaugrana en el canal de Youtube 'The business and money behind sports', de Joe Pimplano, en las que se refiere a la situación del argentino. "Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual de Messi con el Barça. Veremos, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas", apunta Laporta en una entrevista concedida el 28 de febrero, aunque publicada el 23 de marzo.



El dirigente culé se expresó así. "El legado que me encontré al llegar a la presidencia no era nada bueno y tuve que tomar una decisión con la que no estoy satisfecho", dijo.

Cuestionado sobre el mejor jugador de todos los tiempos, Laporta matizó lo siguiente: "Messi es el mejor jugador de la historia. Ha sido el jugador más importante de la historia del Barça. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Messi es jugador del PSG y tengo que tener respeto", aseguró Laporta, que reiteró sobre 'La Pulga' que "Leo sabe que lo tenemos en nuestro corazón. Es parte de nuestro escudo", agregó.

Pese a los constantes rumores sobre su posible regreso a Barcelona, nada ha cambiado. No existe oferta formal del FC Barcelona por Messi, ni ha habido ningún tipo de acercamiento hacia el 'crack' argentino, que sigue manteniendo conversaciones abiertas para renovar su contrato con el PSG, que expira el próximo 30 de junio.