Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images
Hussein Hamdy

Traducido por

Laporta teme por España ante el arbitraje del partido contra Argentina

Barcelona
Argentina
España
L. Yamal
L. Messi
World Cup
España
Argentina

Una tarea difícil

Juan Laporta, presidente del Barcelona, se mostró orgulloso por la presencia de ocho jugadores del club en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, y destacó que esto engrandece a la cantera «La Masía».

Laporta viajó a Nueva York para presenciar la final del domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde España, con ocho jugadores del Barça, se medirá a la Argentina de Lionel Messi.

Desde Times Square, en declaraciones a «RAC 1», el directivo subrayó que todo el mundo seguirá el partido y que el nombre del Barça brillará.

Laporta afirmó: «Estamos muy orgullosos de nuestros ocho jugadores. Es un partido muy importante para ellos y, como presidente, me siento feliz y agradecido por su talento. A nivel de selecciones, este es el mejor partido posible, con dos estilos diferentes».

Y añadió: «Si el árbitro es firme, España tendrá más opciones de ganar. Argentina es más agresiva, mientras que España juega de forma más colectiva, cercana al estilo del Barcelona. El Barcelona es el mejor, y todo el mundo lo reconoce».

Además, celebró la presencia de Lionel Messi en la otra finalista: «Leo ha llegado a la final y eso me alegra. Es un orgullo para La Masía. Messi es el pasado y el presente, y Lamine Yamal es el presente y el futuro. Estamos muy contentos de contar con el estilo de juego auténtico del Barcelona. Como presidente, me enorgullece que se hayan formado aquí. Y si añadimos a Juan García, Eric García, Pau Cubarsi —que está brillando en el Mundial—, Dani Olmo, Gavi, Pedri y Ferran Torres, el resultado es excepcional».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google