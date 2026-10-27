Laporta: Sufrimos una dura derrota en el Clásico y Flick es un entrenador ideal para el Barcelona

Joan Laporta, presidente del Barcelona, describió la derrota ante el Real Madrid en el Clásico de LaLiga como un golpe duro, reafirmando la apuesta del club por sus aspiraciones de competir por los títulos, y además defendió al entrenador Hansi Flick.

Laporta declaró, durante su intervención en la cadena «Movistar» en la gala de entrega del Balón de Oro: «Fue un golpe duro para la afición, pero el entrenador ya sabe lo que pasó. No pudimos imponer nuestro estilo de juego y tenemos que aceptarlo. El Real Madrid tiene contraataques muy potentes. En cualquier caso, seguimos líderes y sabemos que la competición es una carrera larga. Nuestras aspiraciones no han cambiado».

El presidente del Barcelona también habló de Hansi Flick, afirmando: «Es el entrenador ideal para el Barcelona. Conoce nuestro sistema y es un amante de Johan Cruyff. Por eso lo elegimos, aunque cada entrenador tiene su propio sello. Flick prefiere el juego vertical y nosotros disfrutamos mucho con ese estilo. Los resultados hablan por sí solos».

Y añadió: «Nuestro objetivo es ganar LaLiga y aspirar con toda humildad a conquistar la Liga de Campeones, un título que se nos ha resistido. Hansi sabe lo que le gusta a la afición del Barcelona, que es un estilo de juego basado en tres pilares: la posesión, el posicionamiento y la presión. También nos apoyamos en la trampa del fuera de juego, que da buenos resultados, aunque nos hace sufrir».

Y antes de conocerse el resultado de la gala del Balón de Oro, Laporta defendió las opciones de Lamine Yamal de ganar el premio, afirmando: «Creemos que se lo merece. Si miras los nombres que se barajan, que son tres, creo que Lamine merece ganar por su talento y por los títulos que ha conquistado. Está muy ilusionado».



