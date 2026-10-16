Laporta se mueve rápido: cumbre de urgencia en el Barcelona para zanjar las diferencias

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, mantuvo reuniones con los máximos responsables de la empresa turca Limak, encargada de las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, con el objetivo de superar las discrepancias y acelerar el ritmo de los trabajos para completar el proyecto de la mejor manera posible.

Según el diario español "Sport", Laporta aprovechó su viaje a Estambul para asistir al partido del Barcelona en la Liga de Campeones, en el que el equipo del entrenador Hansi Flick logró una nueva victoria por un marcador abultado, manteniendo así su registro perfecto de triunfos en la presente temporada, para reunirse con los máximos responsables de Limak Holding.

Según reveló la emisora "RAC 1", el presidente del Barcelona y varios miembros de su junta directiva celebraron diversas reuniones con Ebru Özdemir, presidenta del consejo de administración y consejera delegada de la empresa turca, junto a otros miembros del consejo de la compañía encargada de las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, con el fin de resolver las diferencias y unir esfuerzos para culminar los trabajos de desarrollo de la mejor forma posible y en el menor tiempo.

La relación entre ambas partes se desarrolló en un ambiente muy positivo, según la misma fuente.

En este marco, las delegaciones del Barcelona y de Limak celebraron una cena oficial y también se reunieron en el palco principal del estadio Ali Sami Yen durante el partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

Un clima cordial presidió las reuniones mantenidas por ambas partes, que acordaron dejar las diferencias a un lado, unir esfuerzos y trabajar en una misma dirección para completar el proyecto.

Interés común

El Barcelona y Limak comparten, por razones evidentes, un interés común: finalizar las obras de remodelación del Spotify Camp Nou lo antes posible, lo que hace que concentrar todos los esfuerzos en esa tarea resulte fundamental.

Una vez el estadio esté completamente terminado, incluida la instalación de la cubierta, habrá tiempo de sobra para evaluar el desarrollo de las obras de remodelación, y cada parte defenderá después sus propios intereses.

En este sentido, la emisora "RAC 1" aseguró que, por el momento, no se puede descartar que la disputa por las cláusulas de penalización impuestas por el retraso en la finalización de los trabajos acabe en un litigio judicial, una posibilidad que Laporta ya insinuó durante la última asamblea de socios compromisarios del Barcelona.

No obstante, las reuniones celebradas en Turquía durante esta semana no abordaron esa cuestión, ya que la prioridad absoluta en este momento es que la afición del Barcelona pueda disfrutar por fin de su estadio, con todas sus gradas abiertas al público al 100%.

El Barcelona no tiene previsto, por ahora, abrir la tercera grada del Spotify Camp Nou al público antes de la instalación de la cubierta, pero intentará habilitar algunos palcos VIP entre finales de este año y principios de 2027, en la zona situada entre la segunda y la tercera grada, lo que generaría ingresos adicionales para el club.



