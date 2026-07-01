Laporta se burla del Real Madrid: «Algunos clubes viven en tensión y se gestionan como empresas comerciales»

Durante su investidura como presidente del Barcelona, Juan Laporta envió un mensaje contundente al Real Madrid y a Florentino Pérez, sugiriendo que la situación en el club blanco refleja inquietud y tensión.

En su discurso, Laporta aludió a los últimos acontecimientos del Real Madrid, sin mencionar al club ni a su presidente, y afirmó: «En otros lugares hay quien vive una situación de gran tensión, celebra ruedas de prensa absurdas, parece haber perdido el rumbo y repite escenas».

Luego, en palabras recogidas por Mundo Deportivo, añadió: «Nosotros tenemos un proyecto más estable con Hans Flick, que dirige a un grupo que ilusiona a la afición, y con el gran trabajo de Deco en la construcción del equipo, algo no fácil en un fútbol lleno de altibajos».

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Además, reafirmó el compromiso de la directiva para que el Barcelona siga en manos de sus socios.

Y añadió: «Queremos que el Barcelona siga siendo un club propiedad de sus socios, lo que nos obliga a ser más creativos para competir con los clubes que se gestionan como empresas comerciales».

Tras una breve pausa, añadió: «Hay algunos clubes que aún no lo son, pero que desean llegar a serlo», frase que los presentes interpretaron como una alusión al Real Madrid.

Laporta subrayó que la directiva seguirá defendiendo al club ante lo que describió como ataques recurrentes y añadió: «Tenemos la fuerza para seguir defendiendo al Barça. Quienes lo atacan siempre encontrarán un presidente y una junta dispuestos a proteger su dignidad. Ese es nuestro compromiso».