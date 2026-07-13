Laporta pone fin a su tensa relación con Lionel Messi

Juan Laporta, presidente del Barcelona, elogió a Lionel Messi durante la fase final del Mundial 2026, pese a las desavenencias tras su salida del club.

Tras llegar a Dallas para ver las semifinales y, quizá, la final si España se clasificaba, el presidente azulgrana habló con la prensa y destacó el rendimiento del argentino, dejando atrás las tensiones tras su salida del club.

Laporta declaró a la prensa: «Messi está cuajando una actuación impresionante en el Mundial, le felicito de todo corazón. Argentina es una selección muy fuerte, y eso ayuda a Leo a sacar lo mejor de sí mismo».

Y añadió: «Con su extraordinario talento, Messi siempre seguirá siendo un jugador excepcional. Algunos jugadores se ven afectados por el paso de los años, pero Leo está rindiendo a un nivel realmente magnífico. Argentina cuenta con una plantilla muy cohesionada, y la presencia de Leo en ataque es una gran ventaja… Cada vez que le llega el balón, marca la diferencia».

También elogió a los jugadores del Barcelona que participan con España, como Lamine Yamal y Pedri: «Lamine está haciendo un torneo magnífico; ha ganado dos veces el premio al mejor jugador. El resto también son excepcionales: Pedri, Dani Olmo, Kubarsi… todos ellos».

Sobre las críticas a Pedri por no ser titular, Laporta aclaró: «Que se quede en el banquillo tiene que ver con la gestión del esfuerzo. Pedri es titular tanto en la selección como en el Barcelona; la cuestión es dosificar su energía a lo largo del torneo. Para mí es un jugador fundamental, y cuando sale al campo, su influencia se nota claramente».