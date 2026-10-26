Laporta pasa página del Clásico y lidera la campaña del Barcelona por el Balón de Oro en Londres

En un gesto que confirma su previsible dominio en los premios de la temporada, el FC Barcelona se prepara para desembarcar en la capital inglesa, Londres, con una delegación histórica y sin precedentes para asistir a la septuagésima gala de entrega del Balón de Oro, en una edición excepcional que se celebra por primera vez fuera de la capital francesa, París.

Joan Laporta encabeza una amplísima expedición catalana que incluye a todos los candidatos del club a los distintos premios, en una noche en la que el Blaugrana espera ser el gran protagonista y el máximo acaparador de galardones.

La lista de representantes del Barcelona reúne a una pléyade de estrellas del primer equipo, tanto masculino como femenino, encabezadas por el gran candidato al Balón de Oro, Lamine Yamal, junto a Pau Cubarsí, Rodri, Joan García, además de las estrellas del equipo femenino Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López, Clàudia Serrajordi y el entrenador Pere Romeu.

En el plano institucional, acompañan a Laporta los vicepresidentes Rafa Yuste y Elena Fort, y los miembros de la junta directiva Xavi Puig y Xavier Barnils, junto al cuerpo deportivo encabezado por el director deportivo Deco, Bojan Krkić, Alejandro Echevarría, Enric Masip y Marc Vives.

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El diario "Mundo Deportivo" ha revelado que la expedición viajará junta desde el aeropuerto de Barcelona a Londres, con la excepción de la joven estrella Lamine Yamal, que tomará un avión privado alquilado especialmente para sus padres, su pareja, sus familiares, sus amigos y los miembros de su equipo de trabajo, en una noche que podría ser la más importante de su carrera profesional.



