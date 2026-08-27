El FC Barcelona se prepara para abrir un frente legal sin precedentes contra la Policía Nacional, tras la violenta agresión sufrida por un aficionado menor de edad de su afición. Un paso de escalada liderado por el propio presidente Joan Laporta, que dice a una sola voz: la dignidad de la afición del Barcelona es una línea roja.

El Blaugrana anunció su escalada total en el caso de la agresión a uno de sus aficionados menores de edad antes del duelo entre el Elche y el Barcelona el pasado domingo, subrayando que lo ocurrido alcanzó un "límite insoportable".

El club catalán había emitido un comunicado de tono muy duro el pasado martes, en el que condenó con las palabras más contundentes "el uso excesivo e injustificado de la fuerza" por parte de agentes de la Policía Nacional contra sus socios y aficionados cerca del estadio Martínez Valero.

Según reveló el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona no se limitó al comunicado, sino que, tras un contacto directo del presidente Joan Laporta con la familia del joven agredido y ofrecerle todo el apoyo, el club y la víctima decidieron seguir adelante con la adopción de acciones legales conjuntas contra el agente de policía implicado en el suceso.

Está previsto que la defensa en este caso corra a cargo del equipo jurídico del FC Barcelona, en colaboración con el conocido abogado penalista Marc Molins, para defender los derechos del menor.

Los detalles del incidente se remontan a la detención del aficionado menor de edad por parte de la policía y su retención con violencia, debido a que portaba una bandera "estelada", la bandera independentista de Cataluña, antes del inicio del partido, un acto que el presidente Laporta calificó públicamente de "desproporcionado y violento" y ajeno a la libertad de expresión.

El caso del joven ha recibido una amplia solidaridad dentro de los muros del club, donde figuras destacadas como la estrella Gavi y el presidente Laporta expresaron su apoyo absoluto a la víctima y a su familia.

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En un gesto simbólico que reafirma la postura del club, Laporta anunció su intención de realizar un "acto de reivindicación de la bandera independentista" durante el partido del equipo esta noche ante el Athletic de Bilbao, como un mensaje claro en defensa de la libertad de expresión, subrayando al mismo tiempo que no habrá ningún homenaje a los campeones del Mundial en el mencionado partido.