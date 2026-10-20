El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el duelo de su equipo ante el Paris Saint-Germain representa el mejor partido que se puede ver en Europa, y subrayó que ambos equipos ofrecen el mejor nivel en la actualidad, en la antesala del esperado enfrentamiento entre ellos.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la delegación del Barcelona, encabezada por Joan Laporta, se reunió este mediodía con los responsables del Paris Saint-Germain en el restaurante Pavillon Ledoyen, uno de los más destacados de la capital francesa, para celebrar el almuerzo oficial entre las directivas de ambos clubes.

Laporta declaró nada más llegar al restaurante: "Es el mejor partido que se puede disputar en Europa, entre los dos equipos más en forma, el Barcelona y el Paris Saint-Germain".

Y añadió el presidente del Barcelona: "Lo más importante es el presente inmediato. El partido del domingo es importantísimo, porque nos jugamos mucho en la Liga. Hoy, cada equipo podrá conocer su verdadero nivel en comparación con el del fútbol europeo. Somos los dos mejores equipos en este momento".

Laporta abordó las bajas provocadas por las lesiones, asegurando que no suponen una excusa, al afirmar: "No hay lugar para las excusas, son circunstancias que ocurren. Ellos también echan en falta a Nuno Mendes. Nosotros tenemos a Eric García y a Koundé lesionados, pero sé que Flick ya ha buscado soluciones para que no se note el efecto de estas ausencias".

El presidente del club catalán elogió el esperado enfrentamiento, explicando que reunirá a jugadores con un gran talento y a dos equipos que anteponen el interés colectivo a las capacidades individuales, además de dos grandes entrenadores.

Laporta se negó a entrar en detalles sobre el polémico incidente relacionado con Arda Güler, estrella del Real Madrid, que no terminó con su expulsión durante la victoria del conjunto blanco sobre el Sevilla, limitándose a decir: "Habrá tiempo para hablar del Real Madrid a partir de mañana, porque hay detalles interesantes en este asunto".

El presidente del Barcelona recalcó la importancia de disfrutar del duelo, al afirmar: "Hoy será un día para disfrutar del fútbol".







