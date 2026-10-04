Joan Laporta, presidente del Barcelona, abandonó el estadio Spotify Camp Nou sumamente feliz, tras la contundente victoria que el club catalán logró ante su eterno rival, el Real Madrid, por 7-0 en la Liga española femenina.

El presidente del Barcelona elogió la actuación que ofrecieron las jugadoras y, en especial, el nuevo récord de asistencia de público en la Liga española femenina.

El diario Sport publicó las declaraciones de Laporta, quien dijo: "Ha sido un partido magnífico, un recital de fútbol. Estamos orgullosos de haber batido el récord de asistencia de público en la Liga española femenina".

El presidente del Barcelona también quiso elogiar la actuación del equipo madridista a pesar del abultado resultado, aclarando: "El Real Madrid siempre es un gran rival, y seguimos teniendo un equipo con una gran capacidad competitiva. Han jugado muy bien y nosotros estuvimos acertados en el último toque".

Laporta repartió sus elogios también entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva, destacando el trabajo realizado por las jugadoras, el entrenador y Xavi Puig, responsable de la sección de fútbol femenino, para mantener el nivel del equipo a pesar de los grandes cambios que ha experimentado su plantilla.

Laporta señaló: "Han conseguido formar un equipo con una gran capacidad competitiva. Se han ido jugadoras que marcaron una época, y llegan otras que marcarán una nueva época".

Laporta también quiso elogiar la respuesta de la afición tras la tormenta que obligó a aplazar el partido durante dos horas.

Y dijo: "La gente respondió tras la enorme cantidad de agua que cayó ayer. Y, por suerte, no ocurrió ninguna catástrofe".

El presidente del Barcelona afirmó que el equipo femenino sigue consolidando su posición como uno de los conjuntos más destacados del mundo, señalando: "Somos campeonas de Europa. Hemos ganado la Liga, la Copa, la Supercopa y la Champions League... Vamos por el buen camino y seguimos trabajando con el enfoque adecuado".

Laporta destacó la dificultad de mantenerse en la cima del fútbol, afirmando: "Lo difícil es mantenerse en lo más alto. Hemos ganado cuatro títulos de la Champions League en las últimas seis temporadas, y eso es algo muy llamativo".

Para concluir sus palabras, el presidente del Barcelona elogió a las jugadoras y su forma de celebrar la victoria, diciendo: "Celebran como nadie, y es maravilloso lo generosas que son en ese aspecto".



