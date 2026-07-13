Laporta: «He oído que hay una oferta de París para fichar a nuestro peligroso jugador»

Juan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha desmentido los rumores sobre un posible fichaje de Ferran Torres por el PSG al asegurar que no ha recibido comunicación oficial del club francés.

En Estados Unidos para ver la semifinal del Mundial entre España y Francia, Laporta restó importancia a los rumores y recordó que el jugador sigue en la plantilla.

Sobre la posibilidad de que Ferran fiche por el campeón de Europa tras el Mundial, Laporta afirmó: «He oído algo, pero no hay confirmación oficial. Ferran es jugador del Barcelona».

Sus palabras llegan tras las informaciones que apuntan a un creciente interés del PSG en las últimas horas.

Según Mundo Deportivo, el PSG ya negocia con sus agentes y la operación estaría avanzada, aunque el anuncio se retrasaría hasta después del Mundial.

Torres mantiene todas las opciones abiertas y, aunque tiene una oferta de renovación del Barça, aún no ha decidido su futuro. y, si decide marcharse, priorizará un grande de Europa, con el PSG de Luis Enrique a la cabeza.

Laporta destacó su nivel con España: «Ferran está rindiendo a un nivel magnífico; es una amenaza cada vez que sale al campo y dio el pase decisivo a Merino ante Portugal».

También resaltó la presencia de los internacionales del Barça en el torneo: «Tenemos jugadores excepcionales en el Mundial, y por eso estoy aquí».