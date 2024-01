Laporta habla de competición "adulterada" y apunta a Bellingham: "Antes del 3-1, mira de reojo al árbitro como diciendo 'a ver si lo he engañado'"

El presidente del Barcelona explica los motivos por los que protesta e incluso eleva una queja formal al presidente de la RFEF, Pedro Rocha.

Sigue el lío en torno al arbitraje del Real Madrid 3-2 Almería. En esta ocasión, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, volvió a hablar para "Mundo Deportivo" y lo hizo para explicar los motivos por los que protesta públicamente e incluso eleva una queja formal al presidente de la RFEF, Pedro Rocha.

Además de hablar de afirmar que la competición está "adulterada", el máximo directivo del club catalán apuntó a Jude Bellingham asegurando que el mediocampista inglés quiso engañar al árbitro del partido antes del gol anulado al Almería.

Sobre si cree que la Federación debería tomar cartas en el asunto, Porque las presiones de las que hablan Laporta y Xavi han sido a través de Real Madrid Televisión, un medio oficial del club, el presidente contestó: "Totalmente. Así se lo he dicho al presidente de la Federación española. El Comité Técnico de Árbitros depende de la Federación Española. Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido. Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral. Lo he dicho y lo digo sin fisuras. Pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos. Ya lo dijo nuestro entrenador Xavi. En la plantilla los jugadores están haciendo muy buen trabajo, superando una serie de obstáculos. El fútbol es épica, historias de superación, ser coherente. Yo creo que están trabajando en este sentido. Estamos trabajando bien. Estoy seguro que se verán los frutos en el campo en cuanto al juego, también en cuanto a los resultados. Pero claro, no se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu".

Preguntado acerca de si considera que se ha adulterado la competición, Laporta no dudó: "Hombre, con estos resultados sí, porque es que no es sólo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Ahora bien, también tengo que decir nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Ya de siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son. Pero es que esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación. Además, sobre todo me preocupa la moral de nuestros jugadores, porque al acabar el partido del Benito Villamarín, donde hicimos un buen juego y estamos orgullosos de cómo fue porque se marcaron goles, vi a los jugadores preocupados por lo del Bernabéu. Y claro, como club, tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo soy un presidente que no me escondo de afrontar las situaciones y pienso que tengo que alzar la voz en este caso porque veo una injusticia y al ver esta injusticia la denunciamos y queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen cartas del asunto y tomen decisiones para corregirlo".

El dardo a Bellingham llegó cuando le preguntaron cuál de las acciones del VAR le sorprendió más en el partido del Real Madrid, a lo que contestó: "Aparte de que los dos goles del Madrid fueron precedidos el primero de una falta y el otro de un gran zamorana, en el gol anulado al Almería veo que Bellingham agarra de la camiseta al jugador contrario. Hay un detalle que para los que hemos jugado al fútbol creo que esto es ilustrativo: cuando Bellingham está en el suelo mira así de reojo al árbitro, como diciendo “a ver si lo he engañado o no lo he engañado”. Y la jugada luego sigue y es un gol para mí legal".