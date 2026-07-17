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Joan Laporta AFP/Josep Lago
Hussein Hamdy

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Laporta: Fijaremos una fecha límite para el fichaje de Álvarez

Julián Álvarez
Barcelona
Atlético Madrid
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Argentina
España

Una situación decisiva

Juan Laporta, presidente del Barcelona, ha hablado sobre la posible llegada de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, al Barça este verano.

En declaraciones a Mundo Deportivo, Laporta afirmó: «Hemos presentado una oferta y ahora la decisión está en manos del Atlético de Madrid. El jugador quiere marcharse, pero nuestra propuesta no es ilimitada. Estableceremos una fecha límite si el Atlético cambia de postura».

«Es el jugador que quieren Hans Flick y Deco, pero si no hay acuerdo, buscaremos otras opciones», añadió.

Y añadió: «Deco trabaja con eficacia y serenidad, como demostró con Karim Ademi y Anthony Gordon. Gordon marcó en la semifinal contra Argentina tras una anticipación; es rápido, trabajador y presiona bien, y estamos contentos con el trabajo de Deco».

Al preguntársele por alternativas si fracasa el plan Álvarez, respondió: «Son otras opciones. El director deportivo trabaja sin pausa y debe elegir la más adecuada».

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Laporta cerró su intervención expresando su deseo de que el Spotify Camp Nou acoja la final del Mundial 2030.

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