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Abobakr El Mokadem
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Laporta en Londres: revelan la postura de Pérez sobre su asistencia a la gala del Balón de Oro

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia

El Real Madrid se prepara para su gran regreso a la gala del Balón de Oro, que se celebrará esta noche en Londres.

El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, figura entre los principales candidatos a ganar el Balón de Oro junto a Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y Harry Kane, delantero del Bayern Múnich.

Según el diario "The Athletic", el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no estará entre los que viajarán a Londres para asistir a este evento.

Se espera que la delegación del Real Madrid incluya a Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, a Marc Cucurella, a Yan Diomande (candidato al Trofeo Kopa al mejor jugador joven), a la jugadora Felicia Schröder y, por supuesto, a Kylian Mbappé. Según los medios de comunicación británicos, los jugadores del Real Madrid tienen plena confianza en que el delantero francés, que marcó dos goles al Barcelona el domingo por la noche en la Liga española (2-1), será coronado con el Balón de Oro.

Cabe recordar que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, viajó al frente de una enorme delegación de 23 personas a la capital británica, Londres, este día para asistir a la septuagésima edición de la gala del Balón de Oro.

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