Un informe periodístico señaló este martes que el Barcelona afronta una auténtica crisis en su feudo del "Camp Nou", que se espera que se agrave durante el próximo periodo.

Según el diario "Sport", no es ningún secreto que el estadio del Camp Nou nunca fue un recinto conocido por su ambiente entusiasta. Desde la expulsión del grupo radical "Boixos Nois" a principios del nuevo milenio, y el posterior aumento gradual de los precios de las entradas —que provocó la marcha de los antiguos aficionados locales—, el estadio del Barcelona ha recibido a un nuevo público, entre ellos numerosos turistas internacionales, lo que ha afectado negativamente al ambiente de forma comprensible.

Pero en los últimos meses, con el cierre continuado de la tercera grada del Camp Nou al público debido a las obras de remodelación, la situación se ha vuelto más preocupante.

Poco a poco, este asunto se ha convertido en el tema del momento en Barcelona, y el diario se preguntó: "¿Qué está ocurriendo en las gradas del Camp Nou?", criticando el gran número de turistas en el estadio, que arruina el ambiente de forma evidente, y comparando lo que sucede en las gradas del Camp Nou con otros estadios españoles y europeos.

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El diario escribió: "El Barcelona no es solo una hoja de cálculo, sino una entidad social en la que las generaciones han heredado el amor por el club del abuelo al nieto. La necesidad de alcanzar los objetivos financieros y maximizar los ingresos del club no significa destruir su alma", explicando que la directiva, que siempre busca incrementar los ingresos, carga con parte de la responsabilidad.

Un ambiente de "Disneyland" en aumento

Para muchos aficionados frustrados del Barcelona, el Camp Nou se ha convertido en un mero punto turístico, parecido a visitar Disneyland.

Y no han sido solo los periodistas o los aficionados locales del Barcelona quienes han notado este descenso del entusiasmo. Los jugadores han sido vistos en varias ocasiones esta temporada pidiendo más apoyo a la afición, animándola con gestos claros.

Aunque esta falta de entusiasmo pueda ser una mera casualidad ante equipos menos potentes como el Alavés, podría salir caro en los grandes partidos.

Recientemente, se ha vuelto habitual escuchar los cánticos de la afición del equipo visitante desde sus gradas por encima de los de la afición del Barcelona, y los jugadores son muy conscientes de este problema.

Además, parece que hay problemas en la "Grada de Animación", la grada de aficionados situada detrás de la portería, la única parte del estadio que aporta un ambiente entusiasta.

Joan Laporta, presidente del Barça, decidió cerrar esta grada en el partido ante el Alavés, tras los incidentes ocurridos durante el Clásico, entre ellos la agresión a Eduardo Camavinga, jugador del Madrid, y numerosos cánticos ofensivos registrados por LaLiga. Consciente de los riesgos del cierre parcial del estadio y de las posibles sanciones económicas, el presidente del Barcelona tomó medidas severas contra los distintos grupos que conforman la "Grada de Animación", como ya había hecho anteriormente.

Esta decisión suscitó una gran polémica en Cataluña, y dicha polémica podría prolongarse, sobre todo teniendo en cuenta que Laporta no es, de entrada, partidario de esta grada.

Lo que es seguro es que esto no mejorará el ambiente, ya de por sí malo, del Camp Nou.