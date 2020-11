Laporta: "En 2006 el Inter ofreció 250 millones por Messi y ahí vi su amor por el Barcelona"

El candidato a las elecciones aseguró que no habará con Messi hasta después de los comicios pero mandó un mensaje claro: "Leo ama al Barcelona".

Joan Laporta presentó este lunes su candidatura a presidente del Barcelona en las elecciones que se celebrarán en 2021. El ex dirigente blaugrana abordó uno de los temas que más preocupa al barcelonismo como es el futuro de Lionel Messi.

"Nadie puede tener duda de que Messi ama al , en nuestra relación nos respetamos y amamos, no he hablado con él porque creo que no sería conveniente hablar sin tener facultades para decidir, tienen que pasar las elecciones, espero tener la confianza de los socios para ser presidente y entonces seguro que hablaremos pero todavía no lo hemos hecho, Leo ama al Barcelona", explicó.

De hecho, el candidato reveló que cuando era presidente, el rosarino pudo irse y él y el propio futbolista rechazaron una jugosa propuesta del Inter: "En verano quiso irse, estaba muy decepcionado por cómo se le había tratado, es una cuestión en la que no entro pero insisto, él ama al Barcelona y estoy seguro de que dará una oportunidad al Barcelona, me veo capaz de tener una conversación con él en el momento que corresponda para ayudarle a decidir y que sea lo mejor para el Barcelona y para él, sé que nos dará margen y a pesar de que tenga ofertas y pueda pasar de todo, él siempre tuvo ofertas; en 2006 Moratti me daba 250 millones y me dijo que no, ahí vi la estima de Messi y su familia por el Barcelona; su padre me preguntó qué haría como padre y se lo dije, que lo mejor era quedarse, le dije que haríamos un equipo que le acompañaría a conseguir los mayores éxitos, que tocaría la gloria y haría historia, vi su amor por el club, la ciudad y el país, vive en un sitio en el que toda su familia está a gusto y los cambios vitales no animan demasiado a dejar una ciudad como esta, es un tipo de vida que les va mucho... cambiarla por París o Manchester... bueno. No es una cuestión de dinero pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias y hay que darles un trato casi familiar, estima y valoración profesional; creo que habrá tiempo para hablar aunque el calendario y las dinámicas son las que son, si hubieran sido antes las elecciones se hubiera podido llegar antes a acuerdos".

Aún así, Laporta esbozó su plan sobre cómo convencer a Messi: "Ama al Barcelona, es algo que me consta, nadie puede dudar de ello, mi relación con él es de respeto y estima, de cariño; creo que lo mejor para él es esperar a ver quién gana y qué propuesta se le realiza, me pondría doce años después ante él para convencerle pero creo que con una buena propuesta elegiría al Barcelona y también te digo que a mí me conoce y sabe cómo tratamos a todo el mundo, si de una cosa estoy orgulloso es que él me diga que todo lo que le dije se cumplió, espero poder decirle más convencido que nunca de que tenemos un buen proyecto deportivo, queremos recuperar todo esto y hacerlo con Leo en la plantilla y los demás jugadores excelentes que tenemos, hay mimbres; cuando hablo de motivación también creo que es importante que vuelva la alegría para convencer al mejor jugador de la historia, espero llegar a tiempo y que la presión no haga que no se produzca esta conversación".