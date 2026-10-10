El presidente del Barcelona, Joan Laporta, lanzó un duro ataque contra el Real Madrid por su postura en el caso Negreira y por sus relaciones institucionales en el mundo del fútbol y del baloncesto, asegurando que el club blanco está perdiendo su posición y su credibilidad a nivel nacional e internacional.

Según el diario español Mundo Deportivo, Laporta pasó la mañana del sábado en la ciudad de Sitges, donde recibió un homenaje, antes de hacer declaraciones a los medios presentes, en las que atacó al Real Madrid por su postura en el caso Negreira y por su ausencia de algunas reuniones institucionales en el ámbito deportivo, al afirmar: "En Madrid hablan de otros temas para desviar la atención".

El presidente del Barcelona celebró, en primer lugar, la etapa destacada que vive el club catalán, al decir: "Disfrutamos del fútbol y del club, y gozamos de reconocimiento mundial. Tenemos 9 jugadores en el equipo que se coronaron campeones del mundo, un equipo que enamora, y jugadores que son un ejemplo para los demás; además, recibimos elogios de todas partes. Y en Madrid intentan restar valor a todo eso".

Laporta volvió a referirse a la postura del Real Madrid en el caso Negreira, al afirmar: "No dejaré de repetir que fuimos objeto de un intento de condena antes de nuestro juicio. Ahora queda claro que no había nada de lo que se nos acusó. Este caso terminará con la absolución del Barcelona. Y las personas que, de forma constante e insistente, han intentado dañar la imagen del Barcelona, tendrán que rectificar sus posturas".

Y añadió: "Siguen alargando las investigaciones judiciales todo lo posible para mantener vivo este caso, pero no llegará a ningún resultado. El objetivo es minar la credibilidad del Barcelona. Y no creo que lo hagan de buena fe".

El presidente del Barcelona también se refirió a la ausencia del Real Madrid de las reuniones institucionales de la Asociación de Clubes Europeos de Fútbol y de la Euroliga de baloncesto, al explicar: "Esto revela mucho sobre la mentalidad de un club que está perdiendo su prestigio, su posición y su credibilidad a nivel local, nacional e internacional. Es algo evidente. Adoptan una actitud con mucha prepotencia y soberbia, y ellos sabrán lo que hacen. Deberían hacer autocrítica".

Lamine y el Balón de Oro

Tras el cierre de las votaciones del Balón de Oro, Laporta mostró su apoyo público a la candidatura de Lamine Yamal para ganar el premio, al afirmar: "Es justo que lo gane. Ha hecho una temporada espectacular y conquistó títulos muy importantes, como la Liga y el Mundial. Merece ganar el Balón de Oro. Y él lo siente así, y me parece bien que exprese su opinión. Es una persona muy sincera y muy directa, y todavía es joven. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Estaré muy contento si lo gana. Veremos cómo se desarrollan las cosas, porque hay un secretismo absoluto en torno a los resultados, y estamos a la espera".

El presidente del Barcelona continuó: "Yamal se llena de entusiasmo para expresar sus cualidades futbolísticas cuando juega, y además su potencial y sus logros son valorados. Tiene mucho entusiasmo pese a su corta edad, y entiendo que a veces exprese su opinión".

Y prosiguió: "Hay una especie de competencia que no se daba de esta manera con Messi y Cristiano. Para mí, Messi debería haber ganado siempre, pero ellos no anunciaban su candidatura de esta forma. No debemos exagerar el asunto. Es una reacción humana de un joven de 19 años que escribirá la historia".

Raphinha, listo para enfrentar al París

Al cierre de sus declaraciones, Laporta lamentó la lesión de Raphinha durante su etapa con la selección brasileña, al afirmar: "Se lesionó, luego regresó y se recuperó aquí. Y los médicos dicen que estará disponible para participar en el partido contra el París. Son circunstancias que debemos aceptar".

Y concluyó: "Esto supone un gran perjuicio para el club, pues es casi como un periodo de preparación de la temporada. No podremos cambiar esta situación durante el presente año. Tenemos que luchar con los jugadores que tenemos disponibles. Lo sabíamos de antemano, y estábamos preparados".



