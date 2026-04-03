El Barcelona se prepara para enfrentarse mañana sábado al Atlético de Madrid, en casa de este último, en la jornada 30 de la Liga española.

El diario «Mundo Deportivo» ha informado de que Juan Laporta, presidente del Barça, realizó una visita sorpresa al entrenamiento del equipo catalán esta mañana de viernes para animar a los jugadores.

Los jugadores Jules Koundé y Alejandro Balde han vuelto a entrenar con el grupo, y se espera que estén en la convocatoria del entrenador Hansi Flick.

Con esta visita, Laporta ha querido animar a los jugadores antes de esta fase decisiva de la temporada, especialmente tras el golpe que ha supuesto la baja de Rafeña.

Frenkie de Jong aún no se ha recuperado y ha continuado con sus entrenamientos individuales al margen del grupo; se espera que esté listo más adelante, pero no para el próximo partido contra el Atlético.

El Barcelona lidera la clasificación de La Liga con 73 puntos, a cuatro puntos de su inmediato perseguidor, el Real Madrid, frente a los 57 puntos del Atlético, cuarto clasificado.

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