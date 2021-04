Laporta cumple la promesa de su pancarta y vuelve a ver al Madrid

Tras dar un golpe de efecto en la campaña electoral, el presidente del Barcelona vuelve a Madrid, donde ha tenido luces y sombras.

Joan Laporta vuelve a Madrid. El abogado, nuevo presidente catalán, visita la capital de España liderando al FC Barcelona para medirse al Real Madrid en un duelo en el que LaLiga estará en juego. No es la primera visita que hace en los últimos tiempos el dirigente a Madrid.

Un balance con luces y sombras

Con Joan Laporta como presidente, el FC Barcelona ha vivido todo tipo de momentos. En la 2005/06, el cuadro azulgrana vivió uno de los momentos más llamativos de los Clásicos. Los culés vencieron por 0-3 con un doblete de Ronaldinho, y algunos aficionados se pusieron de pie para aplaudir el gran partido del brasileño, siendo un momento de gran satisfacción para el presidente.

También hubo momentos sombríos en el estadio del eterno rival. En la 2007/08, el FC Barcelona tuvo que hacerle el tradicional 'pasillo' al Real Madrid, que había conquistado el Campeonato Nacional de Liga. En aquel partido, además, el cuadro blaugrana salió goleado del Bernabéu, ya que los de Rijkaard perdieron por cuatro goles a uno frente a los de Schuster.

El 2-6 de la 2008/09, el éxtasis azulgrana

Pero sin duda, el mejor momento de Laporta como presidente en el Santiago Bernabéu se produjo en la 2008/09. El FC Barcelona, con Pep Guardiola, sentenció LaLiga con una auténtica exhibición, ganando por 2-6 al Real Madrid, logrando un resultado inédito en la historia de los Clásicos.

Después de que Higuaín adelantara a los blancos, apareció la apisonadora azulgrana. Henry y Messi, con sendos dobletes, Puyol y Piqué fueron los autores de los goles azulgranas, que dieron un paso de gigante y un golpe sobre la mesa ante un Real Madrid opacado por el fútbol blaugrana. Este se convirtió en un recuerdo de orgullo para Laporta, que lo sigue recordando actualmente.

El morbo, asegurado con Laporta

Tras una historia de éxitos y fracasos, el abogado volvió a la acción en la campaña electoral del Barcelona. El pasado 15 de diciembre de 2020. Madrid amanecía con una lona gigante de la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del Barça, 'Estimem al Barça'. En dicha lona, aparecía la cara de Laporta con el lema "Ganas de volver a veros".

Esta lona, que llamó la atención y mucho, destacó todavía más por su ubicación. A menos de 500 metros del Santiago Bernabéu fue colocada esta lona, en una comunidad de vecinos cercana, alimentando el morbo, ya que Laporta siempre ha tenido una fuerte rivalidad con el Real Madrid y siempre recuerda el 2-6 como otro de los títulos en la 2008/09, el inicio del 'Sextete' azulgrana.

El Barcelona repite lona... de forma virtual

Ya no solo es el dirigente azulgrana el que ha hecho una campaña de lo más particular en la ciudad madrileña. Este martes, ha sido el propio club el que ha utilizado las redes sociales para mostrar una lona de lo más particular, calentando motores para el Clásico de este sábado.

GANAS DE CLÁSICO 🤩 pic.twitter.com/qZ06hrGssY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 6, 2021

En esta ocasión ha sido de forma virtual, ya que se puede apreciar que es un montaje. Con Pedri y Frenkie de Jong como protagonistas, el cuadro azulgrana está preparado para el duelo ante su eterno rival y mete presión.