En su primer comentario oficial tras la histórica decisión adoptada en Salónica, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, no ocultó su enorme alegría por la elección del Camp Nou como sede de la final de la Liga de Campeones de Europa 2029, calificando la decisión como la culminación del ambicioso proyecto del club y un reconocimiento internacional al estatus del nuevo estadio como referencia mundial.

Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), celebrada este martes en la ciudad griega de Salónica, se anunció oficialmente la elección del Camp Nou, ante lo que Laporta comentó a través de medios españoles: "Es un motivo de enorme orgullo para el Barcelona y para todos sus aficionados".

Y añadió el presidente del conjunto blaugrana: "Esta elección es también un reconocimiento internacional al nuevo Camp Nou, que consolida su estatus como estadio de nivel mundial, a la vanguardia en experiencia, tecnología, conectividad, accesibilidad y servicios".

Laporta reveló que las obras del estadio estarán completamente terminadas a principios del año 2028, mientras que la nueva cubierta se instalará en el verano de 2027, subrayando que albergar la final del sábado 2 de junio de 2029 dará un impulso enorme al proyecto del Barcelona.

Esta sede adquiere una simbología especial, pues es fruto de las excelentes relaciones que Joan Laporta reconstruyó con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, tras el colapso del proyecto de la Superliga Europea.

Con esta elección, el Camp Nou acogerá la final de la Copa de Europa por tercera vez en su historia, tras la final de 1989 que conquistó el Milan y la célebre final de 1999 que el Manchester United decidió en los últimos instantes.

Laporta comentó al respecto: "La confianza de la Unión Europea de Fútbol para acoger uno de los mayores acontecimientos del fútbol mundial pone de relieve la magnitud y la ambición de este proyecto, y consolida el estatus del Camp Nou como nuevo símbolo del Barcelona y referencia internacional".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora



El presidente del Barcelona concluyó sus declaraciones dando las gracias a todos los que contribuyeron al éxito de la candidatura, diciendo: "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Barcelona, al Gobierno de Cataluña y a la Federación Española de Fútbol por su apoyo a esta candidatura. Es un logro importante que hemos alcanzado juntos, que consolida la posición de Barcelona, Cataluña y el FC Barcelona en el escenario mundial".