Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona: "Afronto el reto más grande de mi vida"

Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona, arranca fuerte pidiendo 60.000 papeletas y asegurando que está ante el "mayor reto de su vida"

Joan Laporta sigue desatando pasiones en el barcelonismo. Tras su lona a 200 metros del Bernabéu con un mensaje que decía "ganas de volver a veros" y de la que tanto se habló, sigue inmerso en su campaña como precandidato a la presidencia del .

Ha solicitado 60.000 papeletas para recoger las 2.257 firmas necesarias para convertirse en candidato y compite con otros nueve. En un acto de presentación aseguró que “los socios me están dando muestras de apoyo y me piden que devuelva la autoestima, que el club pasa por una etapa que no es la mejor de su historia y que confían en mi para que lo vuelva a hacer como lo hice cuando fui presidente".

Devolver la autoestima y la alegría al barcelonismo

Añade que "además con la experiencia que tengo y me dan ánimos porque están convencidos de que esta preparación y experiencia y mi forma de ser y actuar pueden devolver la alegría al barcelonismo”.

Concluyó afirmando que los socios “me dicen cosas que se agradecen y dan fuerzas para hacerlo. Con mucha responsabilidad, serenidad… afrontar el reto más grande de mi vida y me siento muy acompañado”.

"Con un presidente el Barça no hubiera dado la imagen mostrado en el Caso Heurtel"

Preguntado por la polémica decisión del Barcelona de dejar a Heurtel, jugador de baloncesto, en apartado al enterarse de que podría estar negociando con el y no con el tras el encuentro de Euroliga en Estambul frente al Efes, Laporta aseguró que "creo que el Barça necesita de un liderazgo fuerte e inminente y estamos sin presidente ni Junta Directiva. Como no estoy en el club no lo conozco a fondo (tema Heurtel y su presunta negociación con el Real Madrid de baloncesto). Creo que esta imagen no hubiera sido dada con un presidente”.