Joan Laporta, presidente del Barcelona, lanzó un duro ataque contra el Real Madrid, al que acusó de intentar destruir todo, incluida LaLiga y el Comité Técnico de Árbitros.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Laporta aseguró que confía en la capacidad de Javier Tebas, presidente de LaLiga, para hacer frente a los ataques del Real Madrid.

El presidente del Barcelona añadió: "Quiero hablar de lo que nos ocupa, y nuestro entrenador ya se ha referido a ello: nuestro partido actual ante el Real Betis. Y les aseguro que es un gran equipo, uno de los más en forma de LaLiga, y que además practica un fútbol muy bueno, junto al Barcelona".

Y continuó: "En cuanto al Clásico, habrá tiempo para hablar de él, pero quiero subrayar que somos afortunados de tener a Javier Tebas como presidente de LaLiga, porque posee la experiencia necesaria para gestionar este tipo de asuntos y cuenta con el buen criterio imprescindible para hacer frente a los ataques que el Real Madrid lanza contra LaLiga. Parece que quieren destruir todo, quieren destruir LaLiga y el Comité Técnico de Árbitros. Tampoco están satisfechos con la Federación Española, no les gusta nada".

Laporta prosiguió: "Por suerte, el presidente de LaLiga es consciente de lo que está ocurriendo realmente, además ha librado muchas batallas y ha adquirido una gran experiencia, lo que le permite responder a estos ataques que no son propios de un club miembro de LaLiga, ya que el Real Madrid adopta una postura o un enfoque basado en atacar de forma continua todo lo que se hace".

Sobre el duelo ante el Real Betis, Laporta dijo que el Barcelona cuenta con un grupo de jugadores motivados y de gran talento, y señaló que percibe que se da prioridad al espíritu de equipo, mostrándose confiado en lograr la victoria y mantener la racha de triunfos plenos en el inicio de la temporada.

Y agregó: "Hoy jugamos ante el Real Betis, un gran equipo que también practica un fútbol de alto nivel. Después nos espera el enfrentamiento con el Paris Saint-Germain en París, el partido con el que sueña el mundo del fútbol en esta etapa que vivimos. Y luego cerramos la semana midiéndonos al Real Madrid en nuestro estadio".

Y concluyó: "Esperamos poder ganar hoy y mantener la diferencia o ampliarla. Creo que tenemos por delante una gran semana y, para la afición del Barcelona, es una semana que merece vivirse en todos sus detalles y disfrutarse".



