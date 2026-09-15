Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, dirigió duras críticas a lo que calificó de doble rasero en el trato hacia los estadios de los clubes de LaLiga, y declaró su total solidaridad con el Rayo Vallecano en su reciente crisis.

Las declaraciones de Laporta llegaron tras una cena de trabajo que le reunió con el conocido agente Jorge Mendes y con los miembros de la comisión deportiva del club Deco y Alejandro Echevarría.

El Rayo Vallecano había recibido un duro golpe tras la decisión de prohibirle acoger los partidos en su estadio de Vallecas, al no cumplir el recinto con los criterios de salud y seguridad exigidos para los encuentros de la Liga española.

Esta sorprendente decisión llegó a tan solo 16 días del arranque de la nueva temporada de la Liga española , y supuso un giro dramático para el club que hace pocas semanas celebraba su clasificación a la final de una de las competiciones europeas.

Laporta expresó su enorme satisfacción por el regreso del Rayo Vallecano para jugar en su histórico estadio de Vallecas, y dirigió un mensaje de apoyo al presidente del club, Raúl Martín Presa.

Laporta afirmó, en declaraciones contundentes recogidas por el diario español "As": "El Rayo merece volver a su estadio, es inconcebible que a algunos les recalifiquen terrenos, mientras a otros les prohíban jugar en su estadio, pese a contar con todos los permisos necesarios".

Las declaraciones del presidente del Barcelona se interpretan como una alusión directa a los obstáculos que afrontó su club para regresar al estadio Spotify Camp Nou, pese a cumplir con todas las condiciones, mientras que otros clubes obtuvieron facilidades para reprogramar sus propios proyectos relativos a sus estadios.