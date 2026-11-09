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España no podrá contar con dos de sus atacantes más influyentes para el próximo partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra la República Checa. Lamine Yamal, sensación del Barcelona, y Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, son baja para el viaje a Praga, mientras Luis de la Fuente afronta una convocatoria cada vez más mermada.

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Yamal, baja en el Barcelona por molestias en la rodilla

Yamal no viajará con la selección española a Praga para su próximo partido de la Liga de Naciones de la UEFA. El joven futbolista sufre molestias en la rodilla tras la trabajada victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Aunque el equipo de Hansi Flick sumó los tres puntos gracias a un doblete de Fermin Lopez, el desgaste físico del encuentro ha obligado al extremo a retrasar su incorporación a la selección.

Los servicios médicos del Barcelona han mantenido un contacto constante con el cuerpo médico de la selección sobre el estado físico del jugador de 19 años. Se ha decidido que lo mejor es que Yamal permanezca en Cataluña para recibir tratamiento inicial, en lugar de arriesgarse a que las molestias empeoren durante el vuelo o el partido en la República Checa. La RFEF confirmó que se espera que se incorpore a la concentración más adelante esta semana, una vez que los informes médicos reflejen una mejoría suficiente.

Oyarzabal se recupera de una enfermedad en San Sebastián

Oyarzabal también se perderá, previsiblemente, el encuentro del jueves por la noche, lo que complica aún más los planes de España. El delantero de la Real Sociedad padece una fuerte enfermedad con síntomas gripales que le ha impedido viajar a la Ciudad del Futbol de Las Rozas. Oyarzabal descansa en su domicilio de San Sebastián, mientras los médicos de la selección supervisan a diario su temperatura y su estado general.

La RFEF emitió un comunicado para aclarar la situación de ambos jugadores y señaló que ninguno ha quedado descartado para esta ventana internacional. «Ambos jugadores se incorporarán a la concentración en los próximos días para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el Estadio Metropolitano», afirmó la federación, según recoge Marca.

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De la Fuente, obligado a retocar la convocatoria

Las ausencias de Yamal y Oyarzabal se suman a las bajas que ya habían alterado la lista inicial de De la Fuente. El seleccionador ha tenido que buscar refuerzos para que el grupo siga siendo competitivo en la recta final de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Estos cambios de última hora ponen a prueba la profundidad de la selección española, que busca asegurar su posición en lo más alto de la clasificación.

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Por otra parte, para cubrir los problemas físicos, De la Fuente convocó a Jorge de Frutos en sustitución del lesionado Ander Barrenetxea. El jugador del Rayo Vallecano ofrece otra opción directa por las bandas, necesaria ante la indisponibilidad de otros atacantes importantes. De Frutos se incorporó el lunes a la concentración en Las Rozas para comenzar a preparar el viaje a Praga.

La mirada puesta en el duelo del Metropolitano

Aunque la atención se centra en el compromiso inmediato en la República Checa, la selección española también está gestionando el estado de sus principales figuras con vistas al siguiente partido. El encuentro contra Inglaterra en el Metropolitano se considera una cita de primer nivel, y recuperar a Yamal y Oyarzabal será una prioridad. Su regreso supondría un gran impulso para los campeones de Europa ante su afición.

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Los servicios médicos del Barcelona y de la Real Sociedad facilitan información periódica para que la reincorporación de ambos a la selección se produzca sin contratiempos. Por ahora, De la Fuente tendrá que buscar alternativas tácticas para el partido del jueves y podría dar oportunidades a jugadores como Nico Williams o Bryan Zaragoza para liderar el ataque ante la ausencia de los dos titulares habituales.